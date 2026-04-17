Christophe Pinard-Legry rückt in CANAL+-Führung auf

Köpfe

Der Europa-Chef übernimmt künftig auch eine Rolle im Management Board des Medienkonzerns.

Der Medienkonzern CANAL+ baut seine Führungsstruktur um und stärkt dabei insbesondere die Rolle von Christophe Pinard-Legry. Der Manager wurde mit Wirkung zum 16. April 2026 in das Management Board berufen und rückt damit enger in den innersten Führungskreis des Unternehmens auf. Das Gremium steht weiterhin unter der Leitung von CEO Maxime Saada.Pinard-Legry verantwortet bereits das Europageschäft von CANAL+ und ist zugleich CEO für Frankreich mit Fokus auf das operative Geschäft. Mit seiner Berufung ins Management Board gewinnt seine Position zusätzlich an Gewicht. Er soll künftig eine zentrale Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Konzerns spielen und insbesondere die Weiterentwicklung der europäischen Aktivitäten vorantreiben.Neben Pinard-Legry wurde auch David Mignot in das Gremium aufgenommen. Ergänzt wird das Management Board durch Amandine Ferré und Anna Marsh. Darüber hinaus nimmt Gérald-Brice Viret, der das Frankreich-Geschäft im Bereich Programme und Sender verantwortet, dauerhaft an den Sitzungen teil.CANAL+ ist ein global agierendes Medienunternehmen mit mehr als 40 Millionen Abonnenten in über 70 Ländern. Neben dem klassischen Pay-TV- und Streaminggeschäft umfasst das Portfolio auch Beteiligungen an Produktionsfirmen und Plattformen wie STUDIOCANAL oder Dailymotion.