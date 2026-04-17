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DAZN startet Creator-Programm

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Der Streaminganbieter will mit einer neuen Initiative ein globales Netzwerk von Sport-Creatorn aufbauen.

Der Sportstreamingdienst DAZN hat den Start eines neuen internationalen Creator-Programms angekündigt. Unter dem Namen Playmakers soll eine weltweite Community von Content-Produzenten entstehen, die sich dem Sport widmen und ihre Inhalte über die Plattform verbreiten. Ziel ist es, die Reichweite von DAZN weiter auszubauen und stärker auf die wachsende Bedeutung der Creator-Ökonomie zu setzen.

Mit Playmakers verfolgt DAZN das Ziel, die größte und zugleich glaubwürdigste Community von Sport-Creatorn aufzubauen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Influencer und digitale Erzähler, die Sportinhalte auf neue Weise aufbereiten und einem breiteren Publikum zugänglich machen. Laut Unternehmen sollen Creator nicht nur Zugang zu Events und exklusiven Inhalten erhalten, sondern auch von erweiterten Möglichkeiten zur Monetarisierung profitieren, etwa durch Affiliate-Programme oder eigene Merchandise-Angebote.

Hintergrund der Initiative ist die wachsende Relevanz von Creator-getriebenem Content. Dieser erzielt laut DAZN oft höhere Reichweiten als klassische Markeninhalte und sorgt für stärkere Interaktion mit den Fans. Studien zufolge vertrauen rund 83 Prozent der Konsumenten Influencern, was klassische Werbung in vielen Fällen übertrifft. Für DAZN ist das ein zentraler Hebel, um die eigene Position im digitalen Sportmarkt weiter zu stärken.

Adam Knappy, CMO der DAZN Group, sagte: Mit unserem neuen Playmakers-Programm starten wir die Umsetzung, um DAZN zur ersten Anlaufstelle für Sport-Creators zu machen. Unser Ziel ist es, die weltweit größte und glaubwürdigste Creator-Community für alle Sportarten aufzubauen und Creators die Möglichkeit zu geben, neue Zielgruppen zu erreichen und ihre Inhalte mit der Welt zu teilen. Indem wir den Zugang zu unserer Plattform, unseren Events und unseren Möglichkeiten öffnen, stellen wir die Creators in den Mittelpunkt und festigen DAZNs Position als erste Anlaufstelle für von Creators gestaltete Sportinhalte.

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