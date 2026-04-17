«Chicago Fire» und «Chicago Med» kehren im Mai zurück

Mit «Chicago Fire» und «Chicago Med» bringt Sky Deutschland gleich zwei etablierte Formate aus dem sogenannten Chicago-Universum zurück ins Programm. Beide Serien starten am 25. Mai auf Universal TV und sind zudem über Sky sowie den Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Jeweils 21 neue Episoden stehen für die Fans bereit.
In der 14. Staffel von «Chicago Fire» gerät die Feuerwache 51 zunehmend unter Druck. Budgetkürzungen und strukturelle Veränderungen sorgen dafür, dass das Team ein deutlich größeres Einsatzgebiet abdecken muss. Die steigende Belastung führt zu Spannungen innerhalb der Mannschaft und birgt zusätzliche Risiken im Einsatzalltag. Verzögerte Einsätze und Erschöpfung werden zu ernsthaften Problemen. Gleichzeitig kümmern sich Stella Kidd und Kelly Severide um einen traumatisierten Jugendlichen, während Herrmann einen schweren persönlichen Schicksalsschlag verkraften muss. Mit Sal Vasquez stößt zudem ein neues Gesicht zur Einheit.
Auch im Krankenhaus geht es turbulent weiter. In der elften Staffel von «Chicago Med» kämpft Klinikleiterin Sharon Goodwin mit knappen Mitteln, die den Arbeitsalltag im Gaffney Chicago Medical Center erheblich erschweren. Neben den finanziellen Herausforderungen stehen auch persönliche Entwicklungen im Fokus. Die Frage nach der Zukunft von Dr. Hannah Asher und ihrer Schwangerschaft bleibt ebenso offen wie das Schicksal von Dr. Daniel Charles und seiner Tochter Anna nach einem schweren Unfall. Gleich zu Beginn der neuen Staffel wird das Team mit mehreren dramatischen Fällen konfrontiert, darunter eine Familie mit schweren Verbrennungen.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Rückkehr von Nick Gehlfuss, der erneut in die Rolle von Dr. Will Halstead schlüpft. Gleichzeitig müssen sich die Zuschauer vorerst von einer bekannten Figur verabschieden, denn Krankenschwester Maggie Lockwood ist in den neuen Folgen zunächst nicht mehr zu sehen. Beide Serien stammen aus der Feder von Dick Wolf, der mit dem Chicago-Franchise seit Jahren erfolgreich ist. Neben «Chicago Fire» und «Chicago Med» gehört auch «Chicago P.D.» zum Serienkosmos.
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