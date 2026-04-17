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«Boston Blue»: «Blue Bloods»-Ableger startet im Mai bei Sky

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Danny Reagan ermittelt künftig in Boston: Sky zeigt das Spin-off «Boston Blue» ab Anfang Mai in Deutschland.

Mit «Boston Blue» bringt Sky Deutschland den nächsten großen Crime-Dauerbrenner ins Programm: Ab Mittwoch, 6. Mai, ist die Serie auf Sky One zu sehen, parallel stehen die Episoden auch über Sky sowie den Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Insgesamt umfasst die erste Staffel 20 Episoden, die an den Erfolg der Mutterserie «Blue Bloods» anknüpfen sollen  und das mit einer vertrauten Hauptfigur in neuem Umfeld.

Im Zentrum steht erneut Danny Reagan, gespielt von Donnie Wahlberg. Der New Yorker Cop wird diesmal jedoch aus seiner gewohnten Umgebung gerissen: Nachdem sein Sohn Sean bei einem Brand in Boston schwer verletzt wird, reist Reagan nach Neuengland und schließt sich dem Boston Police Department an. Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Lena Silver, verkörpert von Sonequa Martin-Green, geht er den Hintergründen des Feuers nach  schnell stellt sich die Frage, ob es sich um mehr als nur einen Unfall handelt und womöglich ein Mord vertuscht werden sollte.

Die neue Serie setzt bewusst auf bekannte Zutaten des Originals «Blue Bloods», erweitert das Konzept jedoch um neue Figuren und familiäre Verstrickungen. Besonders Lena Silver bringt frischen Wind ins Geschehen: Sie stammt selbst aus einer einflussreichen Polizeifamilie in Boston und kennt die Strukturen der Stadt genau. Das Zusammenspiel zwischen dem erfahrenen Reagan und der lokal verwurzelten Ermittlerin soll für neue Dynamiken sorgen  auch, weil beide unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf Polizeiarbeit mitbringen.

Hinter den Kulissen steht ein hochkarätiges Team: Entwickelt wurde «Boston Blue» von Brandon Sonnier und Brandon Margolis, während unter anderem Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer als Executive Producer fungiert. Die Serie lief ursprünglich im Oktober 2025 beim US-Network CBS an und wurde dort direkt auf den prominenten Sendeplatz von «Blue Bloods» gesetzt. Die Entscheidung zahlte sich offenbar aus: Bereits im Dezember 2025 wurde eine zweite Staffel bestellt.

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