ZDF beleuchtet die wahre Geschichte der Wikinger

In der Nacht auf Montag, den 11. Mai um 00.30 Uhr zeigt das ZDF «Terra X History» Nordmänner Die wahre Geschichte der Wikinger. Die Produktion ist bereits vorab im Streaming verfügbar und widmet sich der differenzierten Betrachtung eines Volkes, das lange Zeit vor allem als kriegerisch und zerstörerisch wahrgenommen wurde.
Die sogenannten Nordmänner sorgten ab dem 8. Jahrhundert in Europa für Angst und Schrecken, insbesondere durch Überfälle wie jenen auf die Klosterinsel Lindisfarne im Jahr 793. Doch die Dokumentation zeigt, dass die Wikinger weit mehr waren als plündernde Krieger: Sie waren geschickte Seefahrer, Händler und Entdecker, die Handelsrouten bis in den arabischen Raum erschlossen und enge Verbindungen nach Bagdad unterhielten.
Als Normannen, Wikinger und Rus hinterließen sie ihre Spuren von Westeuropa bis nach Osteuropa. Sie siedelten unter anderem in Island und Grönland und erreichten sogar Nordamerika lange bevor Christoph Kolumbus dort landete. Die Doku zeichnet diese Expansion anhand aktueller Forschung nach und zeigt, wie vielseitig die Kultur der Wikinger tatsächlich war. «Terra X History» setzt dabei auf internationale Experten und moderne Rekonstruktionen, um ein umfassenderes Bild der Epoche zu vermitteln.
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