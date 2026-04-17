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1,98 Millionen sehen Freiburg-Sieg

Fabian Riedner von 17. April 2026, 08:23 Uhr

«Die Stefan Raab Show» erreichte am späten Abend gute Werte, bei den Umworbenen fuhr man 9,5 Prozent ein.

Vor acht Tagen siegte der SC Freiburg gegen Celta Vigo mit 3:0, durch das 3:1 im Rückspiel zog Freiburg mit 6:1 weiter. Die Partie, die um 18.45 Uhr angepfiffen wurde, erreichte 1,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,28 Millionen, der Marktanteil wurde auf 14,2 Prozent beziffert. Die zweiten 45 Minuten ließen sich 1,98 Millionen Zuschauer nicht entgehen, das führte zu 9,5 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,46 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil bewegte sich bei 14,1 Prozent. Die nächsten Partien gegen Sporting Braga finden am 30. April und 7. Mai statt.



«RTL Aktuell», das um 19.40 Uhr lief, erreichte 1,49 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Die RTL-Hauptnachrichten liefen mit leichter Verzögerung und holten dennoch 0,32 Millionen aus der Zielgruppe. Bei den jungen Menschen verzeichnete die Kölner Fernsehstation 13,5 Prozent Marktanteil.



Am vergangenen Donnerstag siegte der 1. FSV Mainz mit 2:0 gegen Racing Straßburg, das Rückspiel wurde um 21.00 Uhr angepfiffen. Ins Halbfinale zog jedoch der französische Klub durch ein 4:0 ein. Die erste Halbzeit sicherte sich 2,27 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent bei allen sowie 16,2 Prozent bei den jungen Menschen. Bereits in der ersten Halbzeit lag das Team 2:0 hinten, weshalb sich Zuschauer abwendeten. Ab 22.05 Uhr schalteten 2,20 Millionen Menschen ein, der Marktanteil wurde auf 13,1 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,59 Millionen gemessen, der Marktanteil bewegte sich bei 18,0 Prozent. Der Fußball von



«Die Stefan Raab Show» erreichte mit Mentalist Thorsten Havener 0,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,18 Millionen auf der Uhr, das bedeutete 9,5 Prozent. Mit dem «RTL Nachtjournal» holte der Sender 0,46 Millionen Zuschauer, mit 0,14 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 10,6 Prozent ein. Schließlich kam ein «RTL Nachtjournal Spezial» über Haiti  Krieg im Paradies auf 0,37 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent. Bei den jungen Leuten erreichte die Dokumentation 0,12 Millionen und 11,5 Prozent.

Vor acht Tagen siegte der SC Freiburg gegen Celta Vigo mit 3:0, durch das 3:1 im Rückspiel zog Freiburg mit 6:1 weiter. Die Partie, die um 18.45 Uhr angepfiffen wurde, erreichte 1,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,28 Millionen, der Marktanteil wurde auf 14,2 Prozent beziffert. Die zweiten 45 Minuten ließen sich 1,98 Millionen Zuschauer nicht entgehen, das führte zu 9,5 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 0,46 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil bewegte sich bei 14,1 Prozent. Die nächsten Partien gegen Sporting Braga finden am 30. April und 7. Mai statt., das um 19.40 Uhr lief, erreichte 1,49 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Die RTL-Hauptnachrichten liefen mit leichter Verzögerung und holten dennoch 0,32 Millionen aus der Zielgruppe. Bei den jungen Menschen verzeichnete die Kölner Fernsehstation 13,5 Prozent Marktanteil.Am vergangenen Donnerstag siegte der 1. FSV Mainz mit 2:0 gegen Racing Straßburg, das Rückspiel wurde um 21.00 Uhr angepfiffen. Ins Halbfinale zog jedoch der französische Klub durch ein 4:0 ein. Die erste Halbzeit sicherte sich 2,27 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent bei allen sowie 16,2 Prozent bei den jungen Menschen. Bereits in der ersten Halbzeit lag das Team 2:0 hinten, weshalb sich Zuschauer abwendeten. Ab 22.05 Uhr schalteten 2,20 Millionen Menschen ein, der Marktanteil wurde auf 13,1 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,59 Millionen gemessen, der Marktanteil bewegte sich bei 18,0 Prozent. Der Fußball von RTL verwies Heidi Klum auf die hinteren Plätze.erreichte mit Mentalist Thorsten Havener 0,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,18 Millionen auf der Uhr, das bedeutete 9,5 Prozent. Mit demholte der Sender 0,46 Millionen Zuschauer, mit 0,14 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 10,6 Prozent ein. Schließlich kam einüber Haiti  Krieg im Paradies auf 0,37 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent. Bei den jungen Leuten erreichte die Dokumentation 0,12 Millionen und 11,5 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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