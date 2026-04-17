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«Die Realitystar Academy» scheitert krachend

Fabian Riedner von 17. April 2026, 08:17 Uhr

Heidi Klum und ihre Models verzeichneten im Vorfeld 1,26 Millionen Zuschauer, doch im Anschluss blieben kaum Zuschauer dran.

In den vergangenen Wochen lief im Anschluss an die Donnerstags-Folge von «Germanys Next Topmodel» stets die Wiederholung vom Vortag. Die Einschaltquoten dieser Sendung waren naturgemäß schwach, da die Fans bereits am Mittwoch einschalteten. Die jüngste Ausgabe der Castingshow mit Heidi Klum erreichte zwischen 20.15 und 22.40 Uhr eine durchschnittliche Reichweite von 1,26 Millionen Fernsehzuschauern und verbuchte einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,58 Millionen, was zu 15,6 Prozent Marktanteil führte.



Schließlich debütierte «Die Realitystar Academy», die in den kommenden Wochen in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. 18 Teilnehmer müssen auf Désirée



Bei Kabel Eins startete die vierte Staffel von «Morlock Motors  Big Deals im Westerwald». Michael Manousakis musste nach Kreta reisen, weil dort aufgrund eines defekten Gabelstaplers die Olivenernte stillstand. 0,70 Millionen Menschen fanden zum Sender, der einen Marktanteil von 3,3 Prozent holte. Bei den Zuschauern aus der Zielgruppe wurden 0,25 Millionen gemessen, sodass man auf 6,7 Prozent kam. Eine weitere Ausgabe von «German Cops» ließen sich 0,27 Millionen Menschen nicht entgehen, sodass maue 3,6 Prozent erreicht wurden.

In den vergangenen Wochen lief im Anschluss an die Donnerstags-Folge vonstets die Wiederholung vom Vortag. Die Einschaltquoten dieser Sendung waren naturgemäß schwach, da die Fans bereits am Mittwoch einschalteten. Die jüngste Ausgabe der Castingshow mit Heidi Klum erreichte zwischen 20.15 und 22.40 Uhr eine durchschnittliche Reichweite von 1,26 Millionen Fernsehzuschauern und verbuchte einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,58 Millionen, was zu 15,6 Prozent Marktanteil führte.Schließlich debütierte, die in den kommenden Wochen in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. 18 Teilnehmer müssen auf Désirée Nick hören. Zum Auftakt verbuchte die Show nur 0,26 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,09 Millionen, was zu miesen 3,8 Prozent Marktanteil führte. Die zweite Episode, die bis 00.40 Uhr andauerte, wollten sich 0,10 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Damit erreichte ProSieben 0,04 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei 2,8 Prozent.Bei Kabel Eins startete die vierte Staffel von. Michael Manousakis musste nach Kreta reisen, weil dort aufgrund eines defekten Gabelstaplers die Olivenernte stillstand. 0,70 Millionen Menschen fanden zum Sender, der einen Marktanteil von 3,3 Prozent holte. Bei den Zuschauern aus der Zielgruppe wurden 0,25 Millionen gemessen, sodass man auf 6,7 Prozent kam. Eine weitere Ausgabe vonließen sich 0,27 Millionen Menschen nicht entgehen, sodass maue 3,6 Prozent erreicht wurden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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