Neue Ausgaben von «Reschke Fernsehen» im Ersten

Am Donnerstag, den 28. Mai 2026, setzt Das Erste um 23:35 Uhr auf die erste neue Ausgabe von «Reschke Fernsehen». Die von Anja Reschke moderierte Recherche-Show ist bereits ab dem Nachmittag desselben Tages in der ARD Mediathek verfügbar und bleibt dort bis Ende Mai 2028 abrufbar. Konkrete inhaltliche Details zur neuen Folge sind aktuell noch nicht bekannt.
Das Format hat sich seit seinem Start als Mischung aus investigativem Journalismus und unterhaltsamer Aufbereitung etabliert. Woche für Woche greift Reschke Themen auf, die gesellschaftliche Debatten prägen, und beleuchtet Hintergründe, Zusammenhänge und Machtstrukturen. Dabei richtet sich der Fokus häufig auf politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen, die ansonsten nur schwer zugänglich sind.
Vergangene Ausgaben zeigen die Bandbreite der Themen: Von der Rolle superreicher Akteure und deren Einfluss auf Politik und Wirtschaft über rechtspopulistische Strategien bis hin zu Umweltfragen oder Missständen in staatlichen Strukturen. Auch internationale Entwicklungen, etwa rund um Donald Trump oder Wladimir Putin, wurden bereits aufgegriffen und kritisch eingeordnet.
Typisch für «Reschke Fernsehen» ist die Verbindung aus harter Recherche und pointierter Präsentation. Neben klassischen journalistischen Elementen setzt die Sendung auf satirische Zuspitzungen, Clips und Zitate, um komplexe Themen verständlich und zugänglich zu machen. Der selbst formulierte Anspruch: 100 Prozent Recherche, null Prozent Bullshit. Quotenseitig bewegte sich das Format zuletzt im soliden Bereich für den späten Sendeplatz. Die bisherigen Folgen im Frühjahr 2026 erreichten zwischen rund 0,7 und 0,8 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile um neun bis zehn Prozent.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel