«Leben ist mehr!»: ZDF zeigt Auszeit im Kloster

Am Donnerstag, den 14. Mai um 12.45 Uhr strahlt das ZDF den Film «Leben ist mehr! Eine Pause für die Seele Auszeit im Kloster» aus. Die Dokumentation von Nathalie Suthor begleitet Menschen, die sich bewusst aus ihrem Alltag zurückziehen, um im Kloster neue Kraft zu schöpfen. Im Mittelpunkt steht das Kloster Schwanberg, das regelmäßig Gäste aufnimmt und ihnen Einblicke in das klösterliche Leben ermöglicht.
Unter der Begleitung von Schwester Franziska erleben Besucher Tage der Stille, der Gemeinschaft und der Reflexion. Viele von ihnen kommen mit dem Wunsch, Abstand vom Alltag zu gewinnen und Antworten auf persönliche Fragen zu finden. Die Dokumentation zeigt verschiedene Formen der Auszeit: vom stillen Rückzug bis hin zu gemeinschaftlichen Angeboten, etwa für Studierende, die vor Prüfungen Ruhe suchen. Feste Gebetszeiten, gemeinsame Arbeit im Klosteralltag und die besondere Atmosphäre des Ortes schaffen Raum für neue Perspektiven.
Auch Pfarrer Alexander Brandl beschreibt diese Erfahrung als Möglichkeit, das eigene Leben aus einer Vogelperspektive zu betrachten. «Leben ist mehr! Eine Pause für die Seele» knüpft damit thematisch an den Feiertag Christi Himmelfahrt an, der traditionell für Aufbruch und Perspektivwechsel steht. Der Film zeigt, wie eine bewusste Unterbrechung des Alltags helfen kann, den Blick auf das eigene Leben neu auszurichten.
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