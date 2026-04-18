Fremantle baut globales Produktionszentrum für «Holey Moley»

International

Mini-Golf-Show soll international weiter wachsen, die neuen Dreharbeiten starten bereits im Mai.

Der internationale Produktionskonzern Fremantle treibt die Expansion seines Erfolgsformatsmassiv voran. In Portimão (Portugal) entsteht aktuell ein globaler Produktions-Hub, der künftig als zentrale Drehscheibe für internationale Versionen der Show dienen soll. Die erste Produktionsphase ist bereits konkret terminiert: Gedreht wird im Mai und Juni 2026. Weitere Länder, die das Format adaptieren, sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Ziel ist es, durch die Bündelung der Produktion Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualität zu steigern.«Holey Moley», ursprünglich bei ABC gestartet und von Eureka Productions entwickelt, kombiniert klassischen Wettkampf mit spektakulärer Unterhaltung. In der Show treten Kandidaten auf überdimensionalen Minigolf-Parcours gegeneinander an, die mit aufwendigen Hindernissen wie rotierenden Windmühlen, Vulkanen oder riesigen Rampen ausgestattet sind. Neben sportlichem Geschick steht dabei vor allem der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund. Der Aufbau des neuen Hubs unterstreicht Fremantles Strategie, global verwertbare Entertainment-Formate effizienter zu produzieren.Jennifer Mullin, Group CEO von Fremantle, sagte: «Holey Moley» hat sich in den Vereinigten Staaten als Erfolg erwiesen und zieht mit seiner einzigartigen Mischung aus Comedy, Wettbewerb und großangelegten Spektakeln ein breites Publikum an. Wir freuen uns darauf, die internationale Expansion des Formats über unseren neuen globalen Produktions-Hub in Portugal voranzutreiben. Unter der Leitung von Fremantle Global Entertainment und in enger Zusammenarbeit mit dem Team von Fremantle Portugal ermöglichen uns diese Kulisse im Stil eines Themenparks und die erstklassige Produktionsinfrastruktur, erstklassige, wirkungsvolle Unterhaltung zu liefern und gleichzeitig die Produktionseffizienz zu erreichen, die auf dem heutigen globalen Markt unerlässlich ist. Dieser Hub unterstreicht unsere Ambitionen und stärkt unser wachsendes Fremantle-Unterhaltungsportfolio weiter.