«Die Tier-Docs!»: SAT.1 Gold startet neue Staffel zur Primetime

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Mit neuen Folgen von «Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz» setzt SAT.1 Gold weiterhin auf tierische Geschichten am Donnerstagabend.

Der Sender SAT.1 Gold bringt am 7. Mai um 20:15 Uhr eine neue Staffel der Reality-Dokuan den Start. Die Deutschlandpremiere der frischen Episoden läuft damit auf dem gewohnten Primetime-Slot am Donnerstag, im Anschluss setzt der Kanal wie gehabt auf eine Wiederholung älterer Folgen.Das Format begleitet Tierärztinnen und Tierärzte in ihrem abwechslungsreichen Berufsalltag  von der Kleintierpraxis über den Zoo bis hin zum Bauernhof. Dabei reicht die Bandbreite der behandelten Fälle vom erkrankten Hamster über verletzte Nutztiere bis hin zu komplexeren Diagnosen bei Hunden, Katzen oder exotischen Tieren. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die medizinischen Herausforderungen, sondern auch die emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier.Zum Staffelauftakt geht Dr. Herbert Dreesen im Bergischen Land einem rätselhaften Fall nach: Katze Puschel leidet unter Gewichtsverlust und Hautausschlag, die genaue Ursache ist zunächst unklar. Parallel dazu steht im Tierpark Kleve Tierarzt Martin Polotzek vor einer ungewöhnlichen Aufgabe, denn beim Erdmännchen-Nachwuchs muss zunächst das Geschlecht bestimmt werden. In Witten wiederum kümmern sich Rennmäuse, die einen schweren Infekt überstanden haben, um ihre Genesung  Tierärztin Patrizia Marcol überprüft den Heilungsverlauf.Im Anschluss an die neue Episode zeigt SAT.1 Gold ab 21:15 Uhr eine Wiederholung aus dem Vorjahr. Darin stehen unter anderem ein Stinktier mit Augenentzündung, ein kranker Kater sowie ein improvisierter Praxisalltag ohne den kurzfristig fehlenden Tierarzt im Fokus.