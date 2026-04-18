ABC dominiert mit «Artemis II»-Sondersendung

US-Quoten

Knapp zehn Millionen Zuschauer verfolgten die Rückkehr der Raumfahrtmission. Die Konkurrenz hatte deutlich das Nachsehen.

Die Rückkehr der Artemis II hat dem US-Sender ABC News einen klaren Quotensieg beschert. Die Sondersendung, moderiert von David Muir, erreichte am Freitagabend durchschnittlich 9,77 Millionen Zuschauer und lag damit in allen relevanten Zielgruppen vorne.Damit ließ ABC die Konkurrenz deutlich hinter sich: CBS News kam mit «Artemis II Return» auf 4,58 Millionen Zuschauer, NBC News erreichte mit «Artemis II Splashdown» lediglich 3,91 Millionen. Selbst zusammengerechnet blieben beide Sender hinter ABC zurück. Auch im Vergleich mit den großen Kabel-Newskanälen setzte sich ABC klar durch. Die kombinierte Reichweite von Fox News Channel (4,99 Mio.), CNN (2,65 Mio.) und MSNBC (1,38 Mio.) lag mit insgesamt 9,03 Millionen ebenfalls unter dem ABC-Wert. In den werberelevanten Zielgruppen konnte ABC seine Führung sogar noch ausbauen: 2,36 Millionen Zuschauer zwischen 25 und 54 Jahren sowie 1,86 Millionen 18- bis 49-Jährige bedeuteten jeweils deutliche Vorsprünge auf alle Wettbewerber.Bei Artemis 2 handelte es sich um einen bemannten Mondflug der NASA in Zusammenarbeit mit der europäischen und der kanadischen Weltraumagentur. Dabei erprobten vier Astronauten in einem Orion-Raumschiff sowie das Bodenpersonal Systeme und Arbeitsabläufe, um zukünftige bemannte Mondlandungen im Rahmen des Artemis-Programms vorzubereiten.