«Die DSDS Reality»: RTL Super zeigt RTL+-Format im Free-TV

Überraschende Programmänderung bei RTL Super: Der Sender bekommt die Zweitverwertung der neuen Docutainment-Reihe «Die DSDS Reality», die ursprünglich als exklusives Begleitformat für RTL+ gedacht war. Ab Donnerstag, 14. Mai ist die erste Staffel nun auch im Free-TV zu sehen: immer donnerstags ab 23:55 Uhr, wobei gleich drei Episoden am Stück ausgestrahlt werden.
Die insgesamt zehn Folgen umfassende Reihe startet zuvor am 21. April beim Streamingdienst und begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten von «Deutschland sucht den Superstar» abseits der großen Bühne. Im Fokus steht das gemeinsame WG-Leben der Talente, die sich einem intensiven Trainingsprogramm in Gesang, Tanz und Performance stellen. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Coaches und Mentoren, die sie auf dem Weg zum möglichen Superstar formen sollen.
Damit baut RTL sein «DSDS»-Universum weiter aus. Die Hauptshow, in der 22. Staffel mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück in der Jury, läuft bereits seit Anfang April im linearen Fernsehen und vorab bei RTL+. Neu ist in diesem Jahr nicht nur das überarbeitete Casting-Konzept, bei dem jede Folge einen kompletten Tag abbildet, sondern auch die stärkere Verzahnung mit zusätzlichen Formaten. Dass «Die DSDS Reality» nun zeitnah im Free-TV landet, zeigt zugleich eine Anpassung der ursprünglichen Strategie.
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