TV-News

«Die DSDS Reality»: RTL Super zeigt RTL+-Format im Free-TV

von

Die bislang als Streaming-Exklusivformat geplante «Die DSDS Reality» läuft künftig auch bei RTL Super  nur wenige Wochen nach dem Start bei RTL+.

Überraschende Programmänderung bei RTL Super: Der Sender bekommt die Zweitverwertung der neuen Docutainment-Reihe «Die DSDS Reality», die ursprünglich als exklusives Begleitformat für RTL+ gedacht war. Ab Donnerstag, 14. Mai ist die erste Staffel nun auch im Free-TV zu sehen: immer donnerstags ab 23:55 Uhr, wobei gleich drei Episoden am Stück ausgestrahlt werden.

Die insgesamt zehn Folgen umfassende Reihe startet zuvor am 21. April beim Streamingdienst und begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten von «Deutschland sucht den Superstar» abseits der großen Bühne. Im Fokus steht das gemeinsame WG-Leben der Talente, die sich einem intensiven Trainingsprogramm in Gesang, Tanz und Performance stellen. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Coaches und Mentoren, die sie auf dem Weg zum möglichen Superstar formen sollen.

Damit baut RTL sein «DSDS»-Universum weiter aus. Die Hauptshow, in der 22. Staffel mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück in der Jury, läuft bereits seit Anfang April im linearen Fernsehen und vorab bei RTL+. Neu ist in diesem Jahr nicht nur das überarbeitete Casting-Konzept, bei dem jede Folge einen kompletten Tag abbildet, sondern auch die stärkere Verzahnung mit zusätzlichen Formaten. Dass «Die DSDS Reality» nun zeitnah im Free-TV landet, zeigt zugleich eine Anpassung der ursprünglichen Strategie.

Kurz-URL: qmde.de/170815
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelAIDA-Reportage knallt durch die Decke - «Doc Caro» verharrt im Mittelmaß nächster Artikel«Máxima»: RTL Passion zeigt zweite Staffel im deutschen Fernsehen
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News Mit Markus Söder: Klamroth und Wellmer laden wieder in die «Arena» TV-News WM ohne Abpfiff: BILD fährt zur Fußball-WM TV-News Mit Max Verstappen: NITRO überträgt 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring TV-News «Hass. Hetze. Hoffnung.»: RTLZWEI zeigt Grimme-Preis-Doku nochmal TV-News «Máxima»: RTL Passion zeigt zweite Staffel im deutschen Fernsehen TV-News RTL setzt am Vatertag auf große Kinohits TV-News «SEAL Team»: Kabel Eins holt Militärserie ins Free-TV

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung