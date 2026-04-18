Finaltag der Amateure am Pfingstsamstag

Der Fußball-Samstag im Ersten steht am 23. Mai 2026 ganz im Zeichen des Pokals: Mit dem «Sportschau: Finaltag der Amateure» zeigt das Das Erste ab 11:20 Uhr die Entscheidungsspiele der Landespokale in mehreren Live-Konferenzen. Moderiert wird die Sendung von Julia Scharf, als Experte ist Patrick Ittrich im Einsatz. Die Übertragung ist zudem bis zum 30. Mai 2026 in der ARD Mediathek abrufbar.
Der Finaltag der Amateure hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil im deutschen Fußballkalender entwickelt. In insgesamt vier Konferenzfenstern mit Anstoßzeiten gegen 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr werden zahlreiche Endspiele parallel gezeigt. Dabei geht es für die teilnehmenden Teams nicht nur um den Pokalsieg, sondern auch um die Qualifikation für den DFB-Pokal der kommenden Saison.
Zu den bereits feststehenden Begegnungen zählen unter anderem das Duell zwischen VfR Mannheim und SV Waldhof Mannheim sowie das Aufeinandertreffen der Würzburger Kickers mit dem TSV 1860 München. Auch Partien wie VfB Krieschow gegen Energie Cottbus oder Fortuna Köln gegen FC Viktoria Köln stehen auf dem Programm. Weitere Begegnungen wie Sportfreunde Lotte gegen SC Verl oder TuS Koblenz gegen Eintracht Trier unterstreichen die sportliche Vielfalt des Finaltags. Für viele Vereine ist es die größte Bühne der Saison entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Spiele, die regelmäßig für Überraschungen sorgen.
Am Abend richtet sich der Blick dann nach Berlin, wo das DFB-Pokalfinale ausgetragen wird. Die ARD überträgt die Partie ab 20:00 Uhr live, Reporter ist Philipp Sohmer. Durch die Sendung führt Alex Schlüter, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Die Finalpaarung wird zuvor in den Halbfinals ermittelt: Dabei treffen unter anderem Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München sowie VfB Stuttgart und SC Freiburg aufeinander.
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