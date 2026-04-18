«Im Maschinenraum der Macht»: ZDF zieht Bilanz der schwarz-roten Regierung

Am Dienstag, den 12. Mai um 20.15 Uhr zeigt das ZDF den Film «Im Maschinenraum der Macht Ein Jahr schwarz-rote Regierung». Die Produktion von Bernd Benthin und Lars Seefeldt ist zeitgleich im Streaming verfügbar und begleitet zentrale politische Akteure durch ein Jahr voller Herausforderungen.
Im Mittelpunkt steht die schwarz-rote Bundesregierung, die im Mai 2025 von CDU, CSU und SPD gebildet wurde. Mit großen Erwartungen gestartet, sah sich die Koalition von Beginn an unter Druck: Die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler erfolgte bei vergleichsweise niedriger Zustimmung, gleichzeitig formulierte die Regierung ambitionierte Ziele für Reformen und Stabilität in Krisenzeiten.
Die Dokumentation greift zentrale Konfliktfelder des ersten Jahres auf, darunter die Rentendebatte, Streitigkeiten um die Besetzung eines Richterpostens am Bundesverfassungsgericht sowie wichtige Landtagswahlen. Auch internationale Entwicklungen, etwa durch die Politik von Donald Trump, spielen eine Rolle und erhöhen den politischen Druck auf die Regierung zusätzlich.
Über mehrere Monate hinweg begleitet der Film unter anderem Lars Klingbeil, Alexander Dobrindt, Jens Spahn und Reem Alabali-Radovan bei ihrer Arbeit. Dabei entsteht ein unmittelbarer Einblick in politische Entscheidungsprozesse, interne Abstimmungen und persönliche Belastungen im Regierungsalltag.
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