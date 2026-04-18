Dr. Pimple Popper erlitt Schlaganfall während Dreharbeiten

US-Fernsehen

Kurz vor der Premiere der zweiten Staffel wird ein dramatischer Zwischenfall öffentlich. Die Ärztin selbst steht im Mittelpunkt.

Kurz vor dem Start der neuen Staffel vonhat Sandra Lee einen schweren gesundheitlichen Rückschlag öffentlich gemacht: Während der Dreharbeiten erlitt die als Dr. Pimple Popper bekannte Dermatologin einen Schlaganfall. Der Vorfall wurde sogar von den Kameras begleitet und wird Teil der kommenden Episoden sein.Die zweite Staffel der Show, die beim US-Sender Lifetime läuft, startet am 20. April. Neben spektakulären medizinischen Fällen und emotionalen Patientengeschichten rückt damit auch die persönliche Ausnahmesituation der Protagonistin in den Fokus. Inhaltlich bleibt das Format seinem Konzept treu: Dr. Lee und ihr Team behandeln seltene und komplexe Hauterkrankungen und ermöglichen Betroffenen oft lebensverändernde Eingriffe. Gleichzeitig bildet die Ärztin eine neue Generation von Dermatologen aus und gibt Einblicke in ihre tägliche Arbeit.Der Schlaganfall stellt jedoch eine Zäsur dar, die die zweite Staffel deutlich prägen dürfte. Wie sich der gesundheitliche Einschnitt auf ihre Arbeit und die Dreharbeiten ausgewirkt hat, soll im Verlauf der neuen Folgen thematisiert werden.