«Actors on Actors»: Jennifer Aniston, Kit Harington und Jamie Lee Curtis in neuer Staffel dabei

US-Fernsehen

Variety und CNN setzen ihre erfolgreiche Interviewreihe fort und bringen zahlreiche Emmy-Anwärter für persönliche Gespräche zusammen.

Die Interviewreihegeht in ihre 24. Staffel. Das Branchenmagazin Variety produziert die Gespräche erneut gemeinsam mit CNN und versammelt dafür zahlreiche Schauspielstars, die in diesem Jahr als aussichtsreiche Kandidaten für die Emmy Awards gelten. Zu den prominentesten Paarungen zählen Jennifer Aniston und Lisa Kudrow, Kit Harington und Peter Dinklage sowie Jamie Lee Curtis und Mariska Hargitay.Variety-Co-Chefredakteur Ramin Setoodeh kündigte an, dass die diesjährigen Ausgaben besonders von den Wiedersehen bekannter TV-Stars geprägt sein werden. So treffen sich die ehemaligen «Friends»-Darstellerinnen Jennifer Aniston und Lisa Kudrow, während Kit Harington und Peter Dinklage erneut über ihre Erfahrungen rund um «Game of Thrones» sprechen. Weitere Gespräche führen unter anderem Kerry Washington und Tony Goldwyn, die einst gemeinsam in «Scandal» vor der Kamera standen.Die neuen Episoden werden ab dem 3. Juni veröffentlicht. Zunächst erscheinen die Interviews jeweils um 9.00 Uhr US-Ostküstenzeit auf der Streaming-Plattform von CNN, ehe sie am späten Abend auch auf dem YouTube-Kanal von Variety verfügbar gemacht werden. Den Auftakt bilden Jennifer Aniston, bekannt aus «The Morning Show», und Lisa Kudrow, die zuletzt in «The Comeback» zu sehen war.Zum weiteren Line-up gehören unter anderem Keke Palmer («The Burbs») und Sharon Stone («Euphoria»), Noah Wyle («The Pitt») und Sally Field sowie Claire Danes und Richard Gadd. Den Abschluss der Staffel am 15. Juni bilden Jamie Lee Curtis («Scarpetta») und Mariska Hargitay aus «Law & Order: SVU». Begleitend erscheint zudem die traditionelle «Actors on Actors»-Sonderausgabe von Variety, die ab dem 3. Juni im Handel erhältlich sein wird.