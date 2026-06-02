Katey Sagal verstärkt neue Apple-Comedy mit Elizabeth Banks

US-Fernsehen

Die aus «Eine schrecklich nette Familie» und «Sons of Anarchy» bekannte Schauspielerin übernimmt eine zentrale Rolle in der neuen Apple-TV-Serie von Liz Heldens und Matt Ward.

Apple TV hat einen weiteren prominenten Namen für seine noch titellose Comedyserie von Liz Heldens und Matt Ward verpflichtet. Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtet, wird Katey Sagal zum Ensemble der Produktion stoßen. Bereits zuvor waren Elizabeth Banks, Ted Danson und Rob Delaney für die Serie angekündigt worden.Im Mittelpunkt der Handlung steht Heidi, gespielt von Elizabeth Banks, die nach einer chaotischen Scheidung versucht, für sich und ihre Kinder einen Neuanfang zu schaffen. Unerwartet gerät sie jedoch in die Liebesabenteuer ihres Vaters in dessen Seniorenresidenz. Dadurch entsteht eine ungewöhnliche Allianz mit dem dauerhaft alleinstehenden Sohn der neuen Partnerin ihres Vaters. Genau diese neue Freundin, Mavis, wird von Katey Sagal verkörpert.Sagal gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des US-Fernsehens. Internationale Bekanntheit erlangte sie als Peggy Bundy in «Eine schrecklich nette Familie». Für ihre Darstellung von Gemma Teller Morrow in «Sons of Anarchy» gewann sie einen Golden Globe. Darüber hinaus wirkte sie unter anderem in «Futurama», «Shameless», «The Conners» und zuletzt in der zweiten Staffel der Netflix-Serie «One Piece» mit.Liz Heldens und Matt Ward fungieren bei dem Projekt als Autoren, Showrunner und Executive Producer. Elizabeth Banks produziert die Serie gemeinsam mit Max Handelman und Krissy Wall über ihre Produktionsfirma Brownstone Productions. Die Regie der Pilotfolge übernimmt Jonathan Krisel, der ebenfalls als Executive Producer beteiligt ist. Produziert wird die Serie von 20th Television, wo Heldens einen Exklusivvertrag besitzt. Einen Starttermin hat Apple TV bislang noch nicht bekannt gegeben.