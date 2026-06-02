US-Fernsehen

CNN beleuchtet Trumps UFC-Netzwerk in neuer Dokumentation

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Der Nachrichtensender zeigt am 7. Juni in «UFC at the White House», wie die UFC und Präsident Donald Trump über Jahre hinweg eine enge Verbindung aufgebaut haben

Die preisgekrönte CNN-Reihe «The Whole Story with Anderson Cooper» widmet sich in ihrer nächsten Ausgabe der engen Verbindung zwischen der Ultimate Fighting Championship (UFC) und US-Präsident Donald Trump. Die neue Episode mit dem Titel wird am 7. Juni auf CNN ausgestrahlt. Verantwortlich für die Reportage ist die CNN-Moderatorin und Senior National Correspondent Sara Sidner, die der Frage nachgeht, wie sich die UFC von einem umstrittenen Kampfsportformat zu einer politischen und kulturellen Macht entwickelt hat.

Im Mittelpunkt steht dabei die jahrzehntelange Beziehung zwischen Trump und UFC-Präsident Dana White. In einem ausführlichen Interview spricht White über die Entwicklung dieser Verbindung, die Kritik an der Wahrnehmung der UFC als MAGA-nahe Marke sowie über die Herausforderungen eines geplanten UFC-Events auf dem Gelände des Weißen Hauses. Darüber hinaus erhält das CNN-Team Einblicke in die UFC-Zentrale und begleitet die Kämpfer Michael Chandler und Steve Garcia bei den Vorbereitungen auf die Veranstaltung.

Die Dokumentation untersucht außerdem, welche politische Bedeutung die überwiegend junge männliche UFC-Fangemeinde inzwischen besitzt. Sidner analysiert, wie Trump und sein Umfeld die Popularität der UFC sowie die sogenannte Manosphere-Kultur nutzen, um insbesondere jüngere männliche Wähler anzusprechen.

Eine Sportart, die einst wegen ihrer Brutalität in 36 Bundesstaaten verboten war, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren zur am schnellsten wachsenden Sportart der Welt entwickelt und ihren Einfluss längst auf die Politik ausgeweitet, erklärt Sidner. Sie habe die unterschiedlichen Perspektiven rund um die UFC beleuchten wollen  von den Verantwortlichen bis zu den Kritikern. Dabei sei deutlich geworden, dass eine UFC-Veranstaltung im Weißen Haus weit mehr als nur ein Sportereignis darstelle.

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