Netflix zeigt neue Harlan-Coben-Serie «I Will Find You» ab Mitte Juni

Netflix setzt seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bestsellerautor Harlan Coben fort. Am 18. Juni 2026 startet weltweit die neue Thriller-Serie «I Will Find You», die auf Cobens gleichnamigem Roman basiert. Die acht Episoden mit einer Länge von jeweils rund 45 Minuten werden exklusiv beim Streamingdienst veröffentlicht. Entwickelt wurde die Serie von Robert Hull, der zugleich als Showrunner, Autor und Executive Producer fungiert. Harlan Coben selbst ist ebenfalls als Executive Producer beteiligt. Regie führen unter anderem Brad Anderson, Maja Vrvilo, Adam Davidson und Maggie Kelly.
Im Mittelpunkt steht David Burroughs, gespielt von Sam Worthington. Der Mann verbüßt eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an seinem eigenen Sohn. Sein Leben nimmt jedoch eine dramatische Wendung, als Hinweise auftauchen, die darauf hindeuten, dass das totgeglaubte Kind möglicherweise noch lebt. Um die Wahrheit herauszufinden, sieht sich Burroughs gezwungen, aus dem Gefängnis auszubrechen und selbst Nachforschungen anzustellen.
Zum Ensemble gehören außerdem Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride, Jonathan Tucker und Erin Richards. In Gastrollen sind unter anderem Clancy Brown und Madeleine Stowe zu sehen.
Mit «I Will Find You» erweitert Netflix sein umfangreiches Portfolio an Harlan-Coben-Adaptionen. Zu den bisherigen Erfolgen des Autors auf der Plattform zählen unter anderem «The Stranger», «Stay Close», «Fool Me Once» und «Missing You».
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