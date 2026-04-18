«Killing Grounds» rollt Gilgo-Beach-Morde umfassend auf

US-Fernsehen

Vierteilige Dokuserie beleuchtet einen der rätselhaftesten Kriminalfälle der USA  mit neuen Entwicklungen und einem Geständnis im Zentrum.

Der Streamingdienst Prime Video setzt im April auf ein besonders aufwendig produziertes True-Crime-Format: Am 22. April startet weltweit die vierteilige Dokuserie. Alle Episoden werden zeitgleich hochgeladen. Produziert wurde «Killing Grounds» von The Nacelle Company und Empress Films. Hinter den Kulissen stehen erfahrene True-Crime-Produzenten wie Brian Volk-Weiss und Michael Pelmont, während Cooper nicht nur Regie führt, sondern auch als Executive Producer fungiert.Im Zentrum der Produktion steht der sogenannte Gilgo-Beach-Fall, der sich über viele Jahre erstreckte und zu den komplexesten Serienmord-Ermittlungen in den USA zählt. Zwischen 1996 und 2011 wurden entlang eines Küstenabschnitts auf Long Island insgesamt elf Leichen entdeckt. Die Opfer  überwiegend Frauen  galten lange als Teil einer zusammenhängenden Mordserie, doch trotz intensiver Ermittlungen blieb ein Täter über Jahre hinweg aus. Der Fall entwickelte sich zu einem Sinnbild für ungelöste Verbrechen und institutionelle Schwierigkeiten bei der Aufklärung.Die Serie zeichnet die Ereignisse nun detailliert nach  von den ersten Funden über die oft kritisierte Polizeiarbeit bis hin zu den entscheidenden Wendepunkten der Ermittlungen. Dabei kombiniert die Regisseurin Emma Cooper («Depp v Heard», «The Mystery of Marilyn Monroe») klassische Interviewsequenzen mit Archivmaterial, neu aufbereiteten Beweisen und Einblicken von Ermittlern, Journalisten sowie Angehörigen der Opfer. Ziel ist es, nicht nur den Tathergang zu rekonstruieren, sondern auch die emotionalen und gesellschaftlichen Dimensionen des Falls sichtbar zu machen.Besondere Aktualität erhält die Serie durch jüngste Entwicklungen: Der Hauptverdächtige Rex Heuermann hat mittlerweile mehrere Morde gestanden, darunter auch die Tötung von sieben Frauen sowie die Mitverantwortung am Tod von Karen Vergata. Dieses Geständnis markiert einen entscheidenden Wendepunkt in einem Fall, der über Jahrzehnte hinweg ungelöst blieb und immer wieder neue Theorien hervorgebracht hat. Für viele Angehörige bedeutet dies erstmals eine Form von Gewissheit  auch wenn zahlreiche Fragen weiterhin offen sind.