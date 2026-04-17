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Kabel Eins Doku zeigt neue Folgen von «Verscharrt & vergraben»

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In der ersten Folge stehen Drohbriefe, Anrufe und nächtliche Schüsse im Mittelpunkt.

Der Spartensender Kabel Eins Doku setzt weiter auf das boomende True-Crime-Genre und nimmt bei «Verscharrt & vergraben  Mord verjährt nicht» neue Folgen ins Programm. Die Deutschlandpremiere ist für Mittwoch, den 7. Mai, um 21:05 Uhr angesetzt. Gezeigt wird zum Auftakt die Episode Verdächtigt, geliebt, ermordet (The Swedish Connection), die einen besonders rätselhaften Kriminalfall beleuchtet.

Die aus den USA stammende Produktion («Buried in the Backyard») widmet sich realen Verbrechen, bei denen Täter ihre Opfer im eigenen Garten oder in unmittelbarer Nähe verscharrt haben. Die Reihe rekonstruiert die Taten anhand von Ermittlungsakten, Interviews und nachgestellten Szenen und zeichnet dabei ein Bild von scheinbar idyllischen Orten, hinter deren Fassade sich oft düstere Abgründe verbergen.

In der ersten Folge geraten die Ermittler in einer ruhigen Kleinstadt unter Druck: Anonyme Drohbriefe, mysteriöse Anrufe und nächtliche Schüsse sorgen für Unruhe, ehe ein Mann aus Schweden spurlos verschwindet. Kurz darauf wird eine ältere Frau tot aufgefunden  ein Fall, der internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Während Medien aus aller Welt berichten, arbeiten die Behörden unter Hochdruck daran, die Zusammenhänge aufzuklären und weitere Taten zu verhindern.

Mehr zum Thema... Buried in the Backyard
Kurz-URL: qmde.de/170820
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