Neue Dokus bei ntv: Von Drohnenkrieg bis Weltkriegsanalyse

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Der Nachrichtensender baut sein Doku-Portfolio im Mai mit mehreren Deutschlandpremieren und neuen Staffeln weiter aus.

Der Kölner Sender ntv setzt im Mai verstärkt auf dokumentarische Inhalte und bringt gleich mehrere neue Formate sowie frische Staffeln ins Programm. Den Auftakt macht am Samstag, 9. Mai, um 19:10 Uhr die Deutschlandpremiere von, die sich mit der rasanten Entwicklung moderner Drohnentechnologie beschäftigt.Die Produktion beleuchtet insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die militärische Nutzung von Drohnen. Dabei zeigt die Doku, wie sich Technik und Einsatzmöglichkeiten innerhalb kürzester Zeit weiterentwickeln  von Aufklärung und Zielmarkierung bis hin zu autonomen Angriffssystemen. Gleichzeitig richtet das Format den Blick auch auf zivile Risiken und mögliche Zukunftsszenarien, etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz oder Drohnenschwärme. Ergänzend werden deutsche Start-ups vorgestellt, die bereits Technologien für militärische Anwendungen liefern.Wenige Tage später, am Mittwoch, 13. Mai, um 20:15 Uhr, startet die dritte Staffel von. Die kanadische Reihe («Mysteries from Above») widmet sich ungewöhnlichen Entdeckungen aus der Satellitenperspektive  von rätselhaften Naturphänomenen bis hin zu bislang ungeklärten Strukturen auf der Erde und darüber hinaus. Zum Auftakt stehen unter anderem sogenannte milchige Meere vor Java oder ein sechseckiger Sturm auf dem Saturn im Fokus.Am 14. Mai folgt schließlich um 21:05 Uhr die Free-TV-Premiere der neuen Doku-Reihe. Die französische Produktion zeichnet die frühen Jahre des Zweiten Weltkriegs nach und setzt dabei auf eine internationale Perspektive: Neben dem deutschen Überfall auf Polen werden auch Japans Expansionspolitik in Asien sowie die strategische Bedeutung afrikanischer Kolonien thematisiert. Die erste Staffel umfasst vier Episoden und ist bereits vorab beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.