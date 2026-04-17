«Top Gun 3» kommt

Kino-News

Auf der Branchenmesse CinemaCon hat Paramount Pictures gleich mehrere große Projekte angekündigt.

Das Studio Paramount Pictures treibt zwei seiner wichtigsten Marken weiter voran, denn zum einen wurde offiziell bestätigt, dassin Entwicklung ist  mit Tom Cruise erneut in der Hauptrolle. Zum anderen erhält die Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe «Call of Duty» einen konkreten Kinostart. Mit «Top Gun 3» setzt Paramount auf die Fortführung eines der erfolgreichsten Kino-Comebacks der vergangenen Jahre. Bereits «Top Gun: Maverick» (2022) spielte weltweit rund 1,5 Milliarden US-Dollar ein und entwickelte sich zum globalen Blockbuster. Neben Cruise kehrt auch Produzent Jerry Bruckheimer zurück. Das Drehbuch stammt erneut von Ehren Kruger, der bereits am Vorgänger beteiligt war. Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt, allerdings wird erwartet, dass die Geschichte rund um Maverick und die nächste Pilotengeneration fortgeführt wird.Parallel dazu konkretisiert das Studio seine Videospielstrategie: Die Verfilmung vonsoll am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen. Regie führt Peter Berg, während das Drehbuch von Taylor Sheridan stammt. Beide betonen, dass Authentizität im militärischen Kontext im Mittelpunkt stehen soll. Konkrete Informationen zu Besetzung oder Handlung gibt es bislang nicht.Die Marke «Call of Duty», die vom Publisher Activision entwickelt wurde und inzwischen zu Microsoft gehört, zählt zu den erfolgreichsten Spielereihen der Welt. Mit über einer Milliarde Spielern und Einnahmen von rund 35 Milliarden US-Dollar bietet sie enormes Potenzial für eine filmische Umsetzung  möglicherweise sogar für ein größeres Franchise über mehrere Filme und Serien hinweg.