«All American» endet mit Staffel acht im Sommer

US-Fernsehen

Der US-Sender The CW kündigt das Finale seiner Erfolgsserie für Juli an. Außerdem ist ein Special für die Zuschauer geplant.

Der Sender The CW hat den Starttermin für die achte und zugleich letzte Staffel vonfestgelegt. Die finalen Episoden beginnen am 13. Juli mit einer zweistündigen Auftaktfolge zur Primetime und markieren das Ende einer der prägenden Serien des Senders. Bereits im Vorfeld wird das Serienfinale mit einem einstündigen Special gewürdigt: «All American: The Final Season Special» läuft am 22. Juni und blickt auf die wichtigsten Momente, Figuren und Entwicklungen der vergangenen Jahre zurück. Die Doku soll den Weg der Serie nachzeichnen und ihren Einfluss auf das Genre des Sportdramas beleuchten.Inhaltlich knüpft die achte Staffel sechs Monate nach den Ereignissen der siebten Runde an. Im Mittelpunkt stehen erneut die Figuren rund um Beverly Hills und Crenshaw, deren Freundschaften und Familienbande auf eine harte Probe gestellt werden. Die finalen Folgen konzentrieren sich dabei auf einen kurzen Zeitraum von nur einer Woche, in der sich entscheidende Weichen für die Zukunft der Charaktere stellen.Showrunnerin Nkechi Okoro Carroll spricht von einem emotionalen Abschied und betont die enge Verbindung zwischen Cast, Crew und Publikum. Über insgesamt acht Staffeln und rund 150 Episoden entwickelte sich «All American» zu einer modernen Coming-of-Age-Serie, die Themen wie Identität, Ehrgeiz und Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellte.