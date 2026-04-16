WM ohne Abpfiff: BILD fährt zur Fußball-WM

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Mit über 20 Reportern vor Ort und prominenter Unterstützung durch Lothar Matthäus baut BILD sein WM-Angebot massiv aus.

Die BILD geht zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in den Dauerbetrieb: Unter dem Motto WM ohne Abpfiff setzt das Medienhaus auf eine 24/7-Berichterstattung ohne Unterbrechung. Mehr als 20 Reporter sind direkt vor Ort im Einsatz und sollen exklusive Einblicke, Interviews und Hintergrundberichte liefern.Zentraler Bestandteil des Angebots sind mehrere eigene Studios in Dallas, Los Angeles, New York und Winston-Salem  letzteres zugleich Standort der deutschen Nationalmannschaft. Von dort aus produziert BILD Live-Shows, Analysen und digitale Formate, die die Weltmeisterschaft rund um die Uhr begleiten. Ein prominenter Neuzugang ist dabei Lothar Matthäus, der als WM-Experte fungiert und in rund 20 Ausgaben des Formats «Lothar legt los» insbesondere die Spiele der DFB-Auswahl analysieren soll.Auch bekannte Marken werden für das Turnier adaptiert: So erhält das Format «Reif ist live» mit Marcel Reif ein eigenes WM-Special. Zudem geht der Vodcast «Stammplatz» mit den Moderatoren André Albers und Noah Friedmann auf eine Tour durch die USA, bei der Inhalte direkt aus Stadien und von unterwegs produziert werden.Der Ausbau der WM-Berichterstattung ist Teil einer umfassenden Digitalstrategie. Nach eigenen Angaben verzeichnete BILD im ersten Quartal 2026 mehr als 500 Millionen Artikelaufrufe im Sportbereich. Insgesamt erreichten die digitalen Angebote monatlich rund 640 Millionen Visits  ein Wert, mit dem das selbst gesteckte Ziel von über 600 Millionen Zugriffen bereits vorzeitig übertroffen wurde.