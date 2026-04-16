«Nemesis»: Netflix zeigt Katz-und-Maus-Spiel

US-Fernsehen

Neue Crime-Serie vom «Power»-Schöpfer startet Mitte Mai beim Streamingdienst.

Netflix baut sein Angebot im Crime-Genre weiter aus und bringt miteine neue, hochkarätig besetzte Serie an den Start. Das Format feiert am 14. Mai 2026 Premiere und umfasst acht Episoden à rund 60 Minuten. Im Zentrum der Geschichte steht ein klassisches, aber effektiv inszeniertes Duell: Ein unerbittlicher LAPD-Polizist trifft auf einen ebenso brillanten wie skrupellosen Meisterdieb. Verkörpert werden die beiden Gegenspieler von Y'lan Noel und Matthew Law. Die Serie erzählt dabei nicht nur von spektakulären Raubzügen, sondern auch von den persönlichen Motiven, inneren Konflikten und familiären Verstrickungen beider Figuren.Hinter «Nemesis» steht mit Courtney A. Kemp eine erfahrene Showrunnerin, die bereits mit «Power» große Erfolge feiern konnte. Gemeinsam mit Co-Creatorin Tani Marole verfolgt sie das Ziel, das Heist-Genre neu zu denken: Statt klarer Gut-und-Böse-Zeichnung entsteht ein komplexes Psychoduell, in dem beide Seiten nachvollziehbare Beweggründe haben.Neben Noel und Law gehören unter anderem Cleopatra Coleman, Tre Hale, Domenick Lombardozzi, Ariana Guerra und Gabrielle Dennis zum Ensemble. Auch zahlreiche Gaststars wie Quincy Isaiah oder Stephanie Sigman werden im Verlauf der Staffel auftreten.