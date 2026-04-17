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Jette Nietzard bringt Fleischhauer 0,42 Millionen

Fabian Riedner von 17. April 2026, 08:26 Uhr

Eine neue Folge der Hebammen-Serie «Lena Lorenz» lief solide. Maybrit Illner hatte ein Interview mit Wolodymyr Selenskyj und holte 11,9 Prozent.

Die Ex-Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, forderte Bitches brauchen Gerechtigkeit und schrieb auf X unter anderem: Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen. Für viele ist die Grünen-Politikerin aus Leverkusen untragbar, weshalb sie im Oktober 2025 auch die Spitze der Jugendorganisation verließ. «Keine Talkshow  Eingesperrt mit Jan Fleischhauer» erreichte am Donnerstag um 00.45 Uhr 0,42 Millionen Fernsehzuschauer, sieben Tage zuvor kam der Talk mit Philipp Türmer von den Jusos auf 0,48 Millionen. Die Grünen-Ausgabe sicherte sich 9,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,06 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 7,2 Prozent.



Um 20.15 Uhr sendete das «Lena Lorenz». Die Serie mit Judith Hoersch sicherte sich 3,49 Millionen Zuschauer, das Buch von Carolin Otto und Tobias Siebert erzielte 15,8 Prozent Marktanteil. Die Folge Loverboy verbuchte 0,28 Millionen bei den jungen Zuschauern, die Regiearbeit von Franziska Jahn brachte dem ZDF 7,3 Prozent. Das von Christian Sievers moderierte «heute journal» verbuchte 3,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 16,5 Prozent. Unter den jungen Leuten befanden sich 0,33 Millionen, was zu 8,8 Prozent führte.



1,82 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen «maybrit illner», das Thema lautete Selenskyj bei Maybrit Illner: Verspricht Merz der Ukraine zu viel?. Damit erreichte die Talkshow aus Berlin 11,9 Prozent. Die Gäste Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz), Marina Weisband (Publizistin und Grünen-Politikerin) sowie Frank Sauer (Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München) verbuchten 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Mit «Markus Lanz» holte das

Die Ex-Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, forderte Bitches brauchen Gerechtigkeit und schrieb auf X unter anderem: Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen. Für viele ist die Grünen-Politikerin aus Leverkusen untragbar, weshalb sie im Oktober 2025 auch die Spitze der Jugendorganisation verließ.erreichte am Donnerstag um 00.45 Uhr 0,42 Millionen Fernsehzuschauer, sieben Tage zuvor kam der Talk mit Philipp Türmer von den Jusos auf 0,48 Millionen. Die Grünen-Ausgabe sicherte sich 9,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,06 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 7,2 Prozent.Um 20.15 Uhr sendete das ZDF eine neue Ausgabe von. Die Serie mit Judith Hoersch sicherte sich 3,49 Millionen Zuschauer, das Buch von Carolin Otto und Tobias Siebert erzielte 15,8 Prozent Marktanteil. Die Folge Loverboy verbuchte 0,28 Millionen bei den jungen Zuschauern, die Regiearbeit von Franziska Jahn brachte dem ZDF 7,3 Prozent. Das von Christian Sievers moderierteverbuchte 3,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 16,5 Prozent. Unter den jungen Leuten befanden sich 0,33 Millionen, was zu 8,8 Prozent führte.1,82 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen, das Thema lautete Selenskyj bei Maybrit Illner: Verspricht Merz der Ukraine zu viel?. Damit erreichte die Talkshow aus Berlin 11,9 Prozent. Die Gäste Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz), Marina Weisband (Publizistin und Grünen-Politikerin) sowie Frank Sauer (Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München) verbuchten 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Mitholte das ZDF noch 0,48 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Nach Hamburg reisten unter anderem der Ex-Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), Wall Street Journal-Reporter Bojan Pancevski und Rheinische Post-Journalistin Kerstin Münstermann. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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