Mit Markus Söder: Klamroth und Wellmer laden wieder in die «Arena»

Die neue Talksendung «Arena» im Ersten unter der Moderation von Jessy Wellmer und Louis Klamroth geht weiter. In der ARD-Townhall-Sendung stellen Bürgerinnen und Bürger der Politik ihre Fragen selbst. Am 27. April um 21:00 Uhr live trifft der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Nürnberg auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht nur zuhören, sondern mitreden wollen. Es geht um Entscheidungen, die alle betreffen: steigende Preise, Migration, Klimaschutz, Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit.
Die ARD hat für 2026 unterschiedliche bundesweite Dialog-Sonderprojekte geplant. Die «Arena» in Nürnberg ist aber schon zweite Ausgabe dieser Reihe. Viermal pro Jahr laden Louis Klamroth und Jessy Wellmer Bürgerinnen und Bürger ein, um Dialog zwischen Bürgern und Politik und weiteren wichtigen Bereichen der Gesellschaft zu betreiben. Eine weitere Ausgabe der Arena wird voraussichtlich am 8. Juni stattfinden.
Wohl auch, weil man für die erste Ausgabe direkt den Kanzler gewinnen konnte, kam es nun zu einer überraschend erfolgreichen Premiere (damals noch um 20.15 Uhr). Die Gespräche mit Friedrich Merz sahen letztlich 3,25 Millionen Leute des Gesamtpublikums und beförderten einen respektablen Wert von 13,3 Prozent zur Anstalt, was sogar knapp für einen Rang vor dem ZDF ausreichte, zudem lag man nur um ein Haar hinter RTL. Noch erfreulicher gar die Lage bei den Jüngeren, die zu klasse 12,4 Prozent (0,57 Millionen) die Ausstrahlung wählten - es wird sich zeigen müssen, ob die neue Sendung auf dem regulären 21.00 Uhr-Slot dieses Niveau mit den weiteren Ausgaben wird halten können.
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