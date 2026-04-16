Jonny Mahoro über Druck, Umwege und seinen Weg zur Musik

Interview

In «37°Leben» spricht Jonny Mahoro offen über die Herausforderungen seiner Zwanziger  und darüber, wie Unsicherheit, Rückschläge und ein viraler Hit seinen Weg geprägt haben.

Das erste Mal habe ich das 2021 gespürt. Zu der Zeit hat mein Studium sehr stagniert, und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, es abzubrechen. Gleichzeitig schienen sich meine musikalischen Träume erstmal in Luft aufzulösen. Ich stand plötzlich vor der großen Frage: Wie geht es weiter und wo will ich eigentlich hin?Sehr schwer. Es ist eine schwierige Branche und ein Beruf, in dem Talent allein bei Weitem nicht reicht. Man erlebt zu 90 Prozent Absagen und Rückschläge. Gleichzeitig reichen die 10 Prozent positiven Momente aus, um den Ansporn und die Freude daran nicht zu verlieren.Es war nicht so leicht. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, um meiner Schwester und mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Deshalb habe ich mich auch ein Stück weit verpflichtet gefühlt, zumindest das Abitur und ein Studium abzuschließen - was ich dann auch geschafft hab 😉 Zum Glück hat das zeitlich dann doch alles mit der Musik zusammengepasst  und heute sind meine Eltern auch zufrieden.In der Woche vor der Veröffentlichung haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen. Der Song bekam jeden Tag Hunderte neue Creations auf TikTok, ich habe einen Label-Deal unterschrieben, und die Streams sind stark gestiegen. Das war schon ziemlich surreal  und gleichzeitig unglaublich schön. Am meisten hat mich aber gefreut, dass so viele Menschen ihre eigenen Geschichten dazu geteilt haben.Diese Angst geht vermutlich nie ganz weg  auch nicht bei mir. Und ehrlicherweise sehe ich mich immer noch am Anfang einer hoffentlich langen Karriere. Ich glaube aber, dass man keine Angst davor haben sollte, Entscheidungen zu treffen, die sich richtig anfühlen und die man für sich gut begründen kann. Am Ende sind es nicht nur die richtigen, sondern auch die falschen Entscheidungen, die uns prägen und uns irgendwann ans Ziel bringenSehr wichtig. Meine Songs sollen ein Safe Space sein, an dem genau solche Gedanken und Gefühle Platz haben dürfen.Die Freiheit ist großartig, weil ich mich komplett auf die Musik konzentrieren kann. Gleichzeitig ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit da, dass man das langfristig so weiterführen kann.Auf jeden Fall. Und das betrifft ganz unterschiedliche Lebensbereiche  von Karriere und Beruf über den eigenen Körper bis hin zum Liebesleben. Gerade in den Zwanzigern verläuft aber bei jedem alles sehr individuell.Nicht nur als Künstler, sondern vor allem als Mensch. Rückblickend denke ich, dass jeder Umweg wichtig war  um daraus zu lernen und manche Fehler vielleicht nicht noch einmal zu machen.