KiKA startet neues Smart-TV-Angebot für Kinder

Der Kinderkanal von ARD und ZDF treibt seine Streaming-Strategie voran: KiKA hat ein vollständig überarbeitetes Smart-TV- und HbbTV-Angebot gestartet. Die neue Anwendung setzt auf eine modernisierte Nutzerführung, die sich gezielt an den Sehgewohnheiten von Kindern und Familien orientiert und ein intuitiveres Entdecken der Inhalte ermöglichen soll. Technische Grundlage ist das gemeinsame StreamingOS von ARD und ZDF, das künftig eine zentrale Rolle im öffentlich-rechtlichen Streaming-Ökosystem spielen soll. KiKA nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und gehört zu den ersten Angeboten, die auf die neue Infrastruktur setzen. Ziel ist es, technische Komponenten wie Videoplayer oder Empfehlungssysteme effizienter und nachhaltiger bereitzustellen.
Inhaltlich bleibt das Angebot klar auf Kinder ausgerichtet: Die Plattform bietet eine werbefreie Umgebung mit dem gesamten KiKA-Content von ARD und ZDF. Neue Funktionen wie der Bereich Meine Videos ermöglichen es, Inhalte zu speichern oder weiterzuschauen. Zudem ist der Livestream erstmals direkt über die HbbTV-App verfügbar. Verbesserte Suchfunktionen, Filteroptionen etwa für barrierefreie Inhalte sowie ein übersichtliches A-Z-Verzeichnis sollen die Bedienung zusätzlich erleichtern.
Roman Twork, KiKA-Programmgeschäftsführer, sagt: "Mit unserem neuen SmartTV-Angebot bringen wir die Perspektive und die Wünsche der Kinder und Eltern in die technische Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Ökosystems ein. Gemeinsam mit ARD und ZDF werden wir unsere digitalen Ausspielwege weiter ausbauen. Der frühe Einstieg in das gemeinsame StreamingOS ist ein Meilenstein und sichert der jungen Zielgruppe eine zukunftsorientierte, kindgerechte und sichere digitale Mediennutzung."
Bertram Gugel, Leiter Geschäftsfeld Plattformen der ARD Tech-Unit, ergänzt: "Unsere gemeinsame Infrastruktur trägt uns in die Zukunft und ist die Basis für exzellente Angebote für unser Publikum. Die erfolgreiche Umsetzung des KiKA-Projekts ist ein wichtiges Signal und Modell für den weiteren Ausbau unserer technischen Zusammenarbeit."
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