Sky bringt «Ein Sommer in Italien  Die WM 1990» ins Heimkino

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Die Sky-Doku über den WM-Triumph 1990 startet nach dem Kinolauf Mitte Mai bei Sky und WOW. Damit kommt man der nächsten Weltmeisterschaft zuvor.

Nach dem Kinostart im März wandert die Sky-Original-Dokumentationnun ins Fernsehen: Ab Freitag, 15. Mai, ist der 93-minütige Film exklusiv bei Sky sowie über den Streamingdienst WOW abrufbar. Die Produktion blickt auf den legendären WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Italien zurück und soll sowohl Zeitzeugen als auch eine jüngere Generation ansprechen.Im Mittelpunkt steht der Sommer 1990, als die DFB-Elf unter Teamchef Franz Beckenbauer den Weltmeistertitel gewann und damit ein ganzes Land im Umbruch emotional vereinte. Die Dokumentation kombiniert neue Interviews mit zahlreichen Protagonisten von damals  darunter Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler und Bodo Illgner  mit bislang unveröffentlichtem Material aus Mannschaftskreisen sowie Archivaufnahmen der FIFA.Der Film, inszeniert von Vanessa Goll und Nadja Kölling, versteht sich dabei nicht nur als sportlicher Rückblick, sondern auch als Zeitdokument. Themen wie Freundschaft, Loyalität und das neu entstehende Wir-Gefühl im wiedervereinigten Deutschland stehen im Fokus. Besonders die persönlichen Einblicke der Spieler sollen dem bekannten Kapitel der Fußballgeschichte neue Facetten hinzufügen. Produziert wurde «Ein Sommer in Italien  Die WM 1990» von B|14 FILM in Koproduktion mit TOBIS und Sky. Mit dem Starttermin im Mai positioniert Sky die Dokumentation zudem bewusst im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: Der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 gehört zu den ikonischen Ereignissen der deutschen Sportgeschichte. Als eine der führenden Sport- und Dokumentationsplattformen des Landes ist es uns Ehre und Verpflichtung zugleich, diesem einzigartigen «Sommer in Italien» ein Sky Original zu widmen. Den Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling ist es mit ihrem Film gelungen, einen emotionalen Insider-Blick hinter die damaligen Kulissen zu werfen und neue Facetten dieser vier Wochen sichtbar zu machen, von denen man schon alles zu kennen glaubte. Die Kinopremiere im März begeisterte Zuschauer und Kritiker gleichermaßen. Wir freuen uns sehr, den Film nach seinem erfolgreichen Kinostart ab 15. Mai auch auf Sky und WOW präsentieren zu können.