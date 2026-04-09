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Mittwoch, 8. April 2026

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Wie erfolgreich ist «Aktenzeichen XY Ungelöst» im ZDF? Punktete Heidi Klum mit «Germanys Next Topmodel» bei ProSieben?

In dieser Woche schalteten 4,51 Millionen Menschen «Aktenzeichen XY Ungelöst» ein, das führte zu strahlenden 20,6 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,73 Millionen, was zu 17,7 Prozent führte. Das «heute journal» sicherte sich im Anschluss 4,03 Millionen und 20,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,57 Millionen und 14,3 Prozent erreicht.

Das Erste wiederholte «Aus dem Leben», 2,56 Millionen Menschen schalteten noch einmal ein. 11,7 Prozent Marktanteil waren die Folge, bei den jungen Menschen wurden 5,2 Prozent eingefahren. «Plusminus» und «Tagesthemen» erreichten 1,58 und 2,09 Millionen, die Marktanteile lagen bei 7,9 und 13,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen war das Ergebnis zunächst mit 4,2 Prozent schwach, dann aber mit 10,1 Prozent besser. Der Start von «Promi Taste» verlief vor 0,77 Millionen Zuschauern, mit 0,20 Millionen Umworbenen fuhr man 5,8 Prozent ein. ProSieben setzte «Germanys Next Topmodel» vor 1,14 Millionen fort. Bei den jungen Leuten waren 0,55 Millionen dabei, 14,1 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.

«Inside IKEA  Die Geheimnisse des Möbelgiganten» verfolgten 1,42 Millionen Menschen, im Anschluss schalteten 0,96 Millionen noch bei «Stern TV» ein. Die Sendungen von RTL sicherten sich 12,6 und 11,9 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «Doc Caro  Jedes Leben zählt» und «110 im Dauereinsatz» brachten VOX 0,76 und 0,36 Millionen, die Social-Dokus fuhren 7,1 und 5,6 Prozent Marktanteil ein. Die dreifache «Die Wollnys»-Dosis brachte 0,55, 0,56 und 0,46 Millionen Zuschauer und 4,9, 4,2 und 3,8 Prozent Marktanteil.

Kabel Eins wiederholte den Spielfilm «Rampage  Big Meets Bigger» mit Dwayne The Rock Johnson, 0,76 Millionen Menschen sahen den Film von Brad Peyton. Mit 0,14 Millionen jungen Menschen holte man 3,6 Prozent. «Men in Black» lief ab 22.25 Uhr und packte noch einmal 0,47 Millionen Zuschauer, der Film von Barry Sonnenfeld nach einem Drehbuch von Ed Solomon fuhr 6,3 Prozent bei den Umworbenen ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170596
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