Primetime-Check

Wie erfolgreich ist «Aktenzeichen XY Ungelöst» im ZDF? Punktete Heidi Klum mit «Germanys Next Topmodel» bei ProSieben?

In dieser Woche schalteten 4,51 Millionen Menschenein, das führte zu strahlenden 20,6 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,73 Millionen, was zu 17,7 Prozent führte. Dassicherte sich im Anschluss 4,03 Millionen und 20,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,57 Millionen und 14,3 Prozent erreicht.Das Erste wiederholte, 2,56 Millionen Menschen schalteten noch einmal ein. 11,7 Prozent Marktanteil waren die Folge, bei den jungen Menschen wurden 5,2 Prozent eingefahren.underreichten 1,58 und 2,09 Millionen, die Marktanteile lagen bei 7,9 und 13,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen war das Ergebnis zunächst mit 4,2 Prozent schwach, dann aber mit 10,1 Prozent besser. Der Start vonverlief vor 0,77 Millionen Zuschauern, mit 0,20 Millionen Umworbenen fuhr man 5,8 Prozent ein. ProSieben setztevor 1,14 Millionen fort. Bei den jungen Leuten waren 0,55 Millionen dabei, 14,1 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.verfolgten 1,42 Millionen Menschen, im Anschluss schalteten 0,96 Millionen noch beiein. Die Sendungen von RTL sicherten sich 12,6 und 11,9 Prozent bei den jungen Erwachsenen.undbrachten VOX 0,76 und 0,36 Millionen, die Social-Dokus fuhren 7,1 und 5,6 Prozent Marktanteil ein. Die dreifache-Dosis brachte 0,55, 0,56 und 0,46 Millionen Zuschauer und 4,9, 4,2 und 3,8 Prozent Marktanteil.Kabel Eins wiederholte den Spielfilmmit Dwayne The Rock Johnson, 0,76 Millionen Menschen sahen den Film von Brad Peyton. Mit 0,14 Millionen jungen Menschen holte man 3,6 Prozent.lief ab 22.25 Uhr und packte noch einmal 0,47 Millionen Zuschauer, der Film von Barry Sonnenfeld nach einem Drehbuch von Ed Solomon fuhr 6,3 Prozent bei den Umworbenen ein.