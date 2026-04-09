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Zuschauer ist gesättigt: «Promi Taste» startet mau

Fabian Riedner von 09. April 2026, 08:22 Uhr

Bei RTL hingegen blickte man hinter die Kulissen des schwedischen Möbelhauses IKEA. Mit Tipps zum Benzin-Preisen holt auch «stern tv» gute Werte.

Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Melody Haase, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp sind die Prominenten, die «The Taste» zu einer Celebrity-Variante machen. Den Start der von Angelina Kirsch moderierten Show «Promi Taste» verfolgten lediglich 0,77 Millionen Zuschauer, was zu 4,2 Prozent Marktanteil führte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen gezählt, so kamen 5,8 Prozent zusammen.



Zwischen 23.35 und 01.30 Uhr wurde der Kabel-Eins-Erfolg «Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern» mit Abenteuer im Regenwald und am Great Barrier Reef wiederholt. Die Show, die erst vor wenigen Wochen lief, verfolgten weitere 0,18 Millionen Fernsehzuschauer. Die Marktanteile lagen mit 2,8 Prozent bei allen sowie 2,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen massiv hinter den Erwartungen. Beim jungen Publikum wurden 0,03 Millionen gezählt.



Bei «Inside IKEA - Die Geheimnisse des Möbelgiganten», die den Möbelriesen zeigte. Die über zweistündige Sendung verbuchte 1,42 Millionen Zuschauer, Reporter Stefan Uhl sorgte für einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,50 Millionen Zusehende gemessen, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Mit «Stern TV» blieben 0,96 Millionen dran, die Sendung aus Köln sahen 7,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen erreichte Steffen Hallaschka mit seiner Sendung 11,9 Prozent. Diese Woche punktete das Magazin mit dem liebsten Thema der Deutschen: das Auto und wie man Sprit sparen kann. 0,27 Millionen junge Menschen wurden verzeichnet.

Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Melody Haase, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp sind die Prominenten, die «The Taste» zu einer Celebrity-Variante machen. Den Start der von Angelina Kirsch moderierten Showverfolgten lediglich 0,77 Millionen Zuschauer, was zu 4,2 Prozent Marktanteil führte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,20 Millionen gezählt, so kamen 5,8 Prozent zusammen.Zwischen 23.35 und 01.30 Uhr wurde der Kabel-Eins-Erfolgmit Abenteuer im Regenwald und am Great Barrier Reef wiederholt. Die Show, die erst vor wenigen Wochen lief, verfolgten weitere 0,18 Millionen Fernsehzuschauer. Die Marktanteile lagen mit 2,8 Prozent bei allen sowie 2,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen massiv hinter den Erwartungen. Beim jungen Publikum wurden 0,03 Millionen gezählt.Bei RTL setzte man auf die halbe Werbeshow, die den Möbelriesen zeigte. Die über zweistündige Sendung verbuchte 1,42 Millionen Zuschauer, Reporter Stefan Uhl sorgte für einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,50 Millionen Zusehende gemessen, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Mitblieben 0,96 Millionen dran, die Sendung aus Köln sahen 7,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen erreichte Steffen Hallaschka mit seiner Sendung 11,9 Prozent. Diese Woche punktete das Magazin mit dem liebsten Thema der Deutschen: das Auto und wie man Sprit sparen kann. 0,27 Millionen junge Menschen wurden verzeichnet.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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