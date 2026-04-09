«A Haunting in Venice»-Premiere am Dienstag

Dass RTL zur besten Sendezeit auf große Kinofilme setzt, ist eher die Ausnahme als die Regel. Üblicherweise dominieren Shows oder eigenproduzierte Krimiformate das 20:15-Uhr-Fenster. Anfang Mai geht der Kölner Sender jedoch einen anderen Weg und bringt gleich zwei Free-TV-Premieren ins Programm.
Den Auftakt macht am Sonntag, den 3. Mai, «Godzilla x Kong: The New Empire». Der Blockbuster führt die Geschichte der beiden ikonischen Titanen fort und setzt auf spektakuläre Bilder sowie eine neue Bedrohung, die sowohl Kong als auch Godzilla herausfordert. Der Film knüpft an die erfolgreiche MonsterVerse-Reihe an und richtet sich klar an ein breites, auch jüngeres Publikum, das sonst eher bei Streamingdiensten oder im Kino bedient wird.
Nur zwei Tage später, am Dienstag, den 5. Mai, folgt mit «A Haunting in Venice» eine deutlich klassischere Krimi-Erzählung. In der dritten Hercule Poirot-Verfilmung von Agatha Christie übernimmt Kenneth Branagh erneut die Hauptrolle des berühmten Detektivs und führt zugleich Regie. Die Geschichte spielt im Venedig der Nachkriegszeit und verbindet klassischen Whodunit mit übernatürlichen Elementen rund um eine Séance, die tödlich endet.
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