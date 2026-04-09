«Bob Marley: One Love»: ProSieben zeigt Biopic

Mit «Bob Marley: One Love» bringt ProSieben am Freitag, den 1. Mai 2026, um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere eines der prominentesten Musik-Biopics der vergangenen Jahre ins Programm. Der Spielfilm läuft damit nur wenige Tage vor dem Todestag von Bob Marley am 11. Mai eine Platzierung, die thematisch durchaus passend gewählt ist.
Der Film erzählt die Geschichte des jamaikanischen Reggae-Stars, der in einer politisch zerrissenen Heimat mit seiner Musik für Frieden eintreten wollte. Während Jamaika von Unruhen erschüttert wird, gerät Marley selbst ins Visier eines bewaffneten Angriffs. Nach dem Attentat zieht es ihn nach London, wo er mit dem Album Exodus einen internationalen Meilenstein schafft. Die anschließende Rückkehr nach Jamaika steht schließlich im Zeichen von Versöhnung und kultureller Bedeutung.
In der Hauptrolle überzeugt Kingsley Ben-Adir als charismatischer Musiker, unterstützt unter anderem von Lashana Lynch als Rita Marley sowie James Norton als Musikmanager Chris Blackwell. Regie führte Reinaldo Marcus Green, der bereits mit «King Richard» Aufmerksamkeit erregte. Der Spielfilm von Paramount Pictures, der von Terence Winter und Frank E. Flowers geschrieben wurde, hatte ein Budget von 70 Millionen US-Dollar. Der Umsatz betrug 181 Millionen US-Dollar.
Ebenfalls neu im Programm hat ProSieben den Horrorfilm «Night Swim», der bereits am Montag, den 27. April 2026, um 22:00 Uhr seine Free-TV-Premiere feiert. In dem von Bryce McGuire inszenierten Genrebeitrag zieht eine Familie in ein neues Haus, doch der Pool im Garten entpuppt sich als Quelle einer übernatürlichen Bedrohung. In den Hauptrollen sind unter anderem Wyatt Russell und Kerry Condon zu sehen.
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