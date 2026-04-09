TV-News

«Bob Marley: One Love»: ProSieben zeigt Biopic

von

Am 1. Mai 2026 um 20:15 Uhr setzt ProSieben auf das Musikdrama  wenige Tage vor dem Todestag von Bob Marley.

Mit «Bob Marley: One Love» bringt ProSieben am Freitag, den 1. Mai 2026, um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere eines der prominentesten Musik-Biopics der vergangenen Jahre ins Programm. Der Spielfilm läuft damit nur wenige Tage vor dem Todestag von Bob Marley am 11. Mai  eine Platzierung, die thematisch durchaus passend gewählt ist.

Der Film erzählt die Geschichte des jamaikanischen Reggae-Stars, der in einer politisch zerrissenen Heimat mit seiner Musik für Frieden eintreten wollte. Während Jamaika von Unruhen erschüttert wird, gerät Marley selbst ins Visier eines bewaffneten Angriffs. Nach dem Attentat zieht es ihn nach London, wo er mit dem Album Exodus einen internationalen Meilenstein schafft. Die anschließende Rückkehr nach Jamaika steht schließlich im Zeichen von Versöhnung und kultureller Bedeutung.

In der Hauptrolle überzeugt Kingsley Ben-Adir als charismatischer Musiker, unterstützt unter anderem von Lashana Lynch als Rita Marley sowie James Norton als Musikmanager Chris Blackwell. Regie führte Reinaldo Marcus Green, der bereits mit «King Richard» Aufmerksamkeit erregte. Der Spielfilm von Paramount Pictures, der von Terence Winter und Frank E. Flowers geschrieben wurde, hatte ein Budget von 70 Millionen US-Dollar. Der Umsatz betrug 181 Millionen US-Dollar.

Ebenfalls neu im Programm hat ProSieben den Horrorfilm «Night Swim», der bereits am Montag, den 27. April 2026, um 22:00 Uhr seine Free-TV-Premiere feiert. In dem von Bryce McGuire inszenierten Genrebeitrag zieht eine Familie in ein neues Haus, doch der Pool im Garten entpuppt sich als Quelle einer übernatürlichen Bedrohung. In den Hauptrollen sind unter anderem Wyatt Russell und Kerry Condon zu sehen.

Kurz-URL: qmde.de/170584
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Saturday Night Live»: Prominente Hosts beenden 51. Staffel im Mainächster Artikel«Hunting Party»: Sat.1 bringt neue Crime-Serie ins Programm
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Paramount bestätigt Rückzug von Jeff Shell nach Vorwürfen

Der Präsident von Paramount zieht sich im Zuge eines Rechtsstreits aus seinen Ämtern zurück.

«A Haunting in Venice»-Premiere am Dienstag

Mit «Godzilla x Kong: The New Empire» und «A Haunting in Venice» bricht RTL Anfang Mai mit seinen gewohnten Primetime-Mustern.

«Topmodel» holt sich bei den Umworbenen Platz 4

Der ProSieben-Vorabend hat allerdings zu kämpfen. «Die Simpsons» haben schon bessere Zeiten erlebt.

Paramount kehrt ins Buchgeschäft zurück

Zwei Jahre nach dem Verkauf von Simon & Schuster startet Paramount Global mit neuem Verlag durch.

«Werner Herzog  zu groß für Deutschland»: SWR startet Podcast über die Filmlegende

Die sechsteilige Reihe ist ab dem 22. April 2026 in ARD Sounds verfügbar und wird im Anschluss auch auf andere Plattformen verteilt.

«Prisoner»: Sky zeigt Trailer zum neuen Action-Thriller mit Tahar Rahim

Die komplette Staffel startet am 30. April 2026 bei Sky und auf NOW. Informationen zum Deutschlandstart gibt es noch nicht.

3 Quotengeheimnisse: ZDF fährt mit «Winnetou» schreckliche Werte ein

Vor Jahren gab es eine öffentliche Diskussion über «Winnetou», die Filme blieben beim ZDF im Programm. Der Sender setzt weiterhin darauf, die Zuschauer waren allerdings kaum vorhanden.

«Hormongesteuert»: MDR-Erfolgspodcast geht in die fünfte Staffel

Der Podcast über die Wechseljahre trifft einen Nerv und liefert weiter fundierte Antworten auf drängende Fragen.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Found» im Pay-TV: RTL Crime zeigt US-Serie TV-News «A Haunting in Venice»-Premiere am Dienstag TV-News «Hunting Party»: Sat.1 bringt neue Crime-Serie ins Programm TV-News «Gangnam Project»: TOGGO bringt K-Pop-Serie nach Deutschland TV-News «Historys Greatest Mysteries»: Neue Staffel startet TV-News «Juliet, Naked»: Romantische Indie-Komödie feiert Free-TV-Premiere bei ONE TV-News Annette Frier und Christoph Maria Herbst sind im Mai wieder «Merz gegen Merz»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung