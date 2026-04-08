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«Historys Greatest Mysteries»: Neue Staffel startet

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Laurence Fishburne geht ab Juni wieder ungelösten Mythen, Verbrechen und Legenden auf den Grund.

Die Doku-Reihe «Historys Greatest Mysteries» kehrt mit neuen Episoden zurück ins deutsche Fernsehen: Die siebte Staffel startet am 4. Juni bei History Channel und läuft fortan immer donnerstags um 21 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Durch die Reihe führt erneut Laurence Fishburne, der als Erzähler bekannte und weniger bekannte Rätsel der Geschichte beleuchtet. Das Konzept bleibt unverändert: Jede Folge widmet sich einem historischen Ereignis, das bis heute Fragen aufwirft  und versucht, Fakten, Mythen und Spekulationen voneinander zu trennen.

In den neuen Episoden geht es unter anderem um die legendäre Militärbasis Area 51, die seit Jahrzehnten als Zentrum für Verschwörungstheorien gilt. Ebenso wird die internationale Jagd nach dem NS-Verbrecher Adolf Eichmann rekonstruiert  ein Fall, der Geschichte schrieb. Weitere Themen reichen vom Ursprung des Werwolf-Mythos bis hin zum spektakulären Diebstahl der Mona Lisa, der Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit Schlagzeilen machte.

Produziert wird die Reihe für den History Channel, wo sie seit 2020 zu den erfolgreicheren Doku-Formaten zählt. Die Mischung aus aufwendig inszenierten Rekonstruktionen, Experteninterviews und Archivmaterial sorgt dafür, dass historische Stoffe auch für ein breiteres Publikum zugänglich bleiben.

Kurz-URL: qmde.de/170563
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