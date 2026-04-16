«Ein Hof zum Verlieben»: Liebeschaos, Zweifel und falsche Signale

Soap-Check

Laura zieht sich aus der Liebe zurück und stellt ihre Familie in den Mittelpunkt  doch das sorgt für neue Spekulationen bei Moritz. Während Tim den Korb verarbeitet, gerät auch Susi ins Grübeln.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Lou fällt es schwer, einen entspannten Arbeitsalltag mit Daniel zu finden. Schweren Herzens verlässt sie für das Nestmodell das gemeinsame Zuhause und zieht zu Victoria. Doch die Einsamkeit überwältigt sie so sehr, dass sie weinend auf der Straße zusammenbricht. Ausgerechnet Jess - die selbst unter Liebeskummer wegen Daniel leidet - findet Lou und tröstet sie. Hans-Harald gesteht den Böttchers seine Lebenskrise und bittet um eine zweite Chance. Gisela stellt ihn mit einer To-Do-Liste auf die Probe, die er mit Bravour meistert. Da ist selbst Gisela überrascht! Ellie beginnt nach anfänglichem Widerstand eine heimliche Kochausbildung bei Carla, damit Carla sie nicht bei Julius verrät. Weil die Küche auf dem Pferdehof aber zu klein ist, schleichen sich die beiden nachts ins "Carlas" ... Britta klaut Lilly eine Kette, um ihr zu zeigen, wie sich Diebstahl anfühlt. Doch Simon macht ihr klar, dass sie sich besser in ihre Tochter hineinversetzen sollte. Manchmal ist Empathie der bessere Erziehungsratgeber!Nachdem das Raupen-Experiment gescheitert ist, scheint sich Fannys Kalifornien-Reise zu zerschlagen. Zu ihrer Überraschung möchte Florian trotzdem, dass Fanny und Marlon zu ihm kommen, um gemeinsam vor Ort an einer neuen Lösung zu arbeiten. Fanny ist begeistert und bereit, Bichlheim auf unbestimmte Zeit zu verlassen  zusammen mit Marlon. Als sie Kilian davon erzählt, gibt dieser sich zunächst verständnisvoll, doch dann platzt es aus ihm heraus: Fanny soll nicht nach Kalifornien gehen! Christoph ist nach Sophias Offenbarung wie vor den Kopf gestoßen, denn ihre Nähe und die Romantik der letzten Wochen waren offenbar nur Teil ihres Racheplans, um seine Anteile an sich zu reißen. Doch das versucht Christoph zu verhindern: Er will den Kredit innerhalb von 24 Stunden zurückzahlen  koste es, was es wolle. Erik geht davon aus, dass Lale mit ihrer Social-Media-Reichweite ein idealer Gast für seinen Podcast wäre, und verspricht sich so mehr Klicks und Abonnenten. Lale sagt gerne zu und erhofft sich damit eine Plattform für die Theo-Licht-Stiftung. Doch statt Lale im Interview Raum für ihr Herzensthema zu geben, unterbricht Erik sie immer wieder und redet nur über sich selbst.Maja fällt es schwer, zu verkraften, dass Philipp sie eher als kleine Schwester sieht. Gefährdet das ihr Schülerpraktikum in der Brauerei? Philipp hat Hemmungen, Sarah von seinem Auszug aus der WG und von seinen Gefühlen für sie zu erzählen. Kann Uschi ihm Mut zusprechen? Rosi verspricht bei der Wahl-Debatte, die Umleitung zu beseitigen und muss sich dafür bei Uschi rechtfertigen. Hat Rosi mit dem Versprechen voreilig gehandelt?Benedikt stößt Ute vor den Kopf, als er Maja ohne Absprache ein teures Handy schenkt. Er ahnt nicht, dass er sich damit selbst ins Bein schießen wird. Britta realisiert, dass Naomi und sie in so ziemlich allem einen anderen Geschmack haben ... und hat Angst, dass sie sich trotz aller Annäherung immer fremd bleiben werden. Anna stößt mit ihrem Anliegen, Nachforschungen über Irenes Tod anstellen zu wollen, die Familie vor den Kopf.Nathalie und Isabelle geraten in Streit, als Isabelle an ihrem Verdacht festhält, dass Emma alles nur vorspielt. Joana leidet unter ihrer Lüge und findet bei Valea Halt. Als Dank unterstützt Joana Valea bei der Intrige gegen Charlie. Henning und Daniela wollen die Gunst der Stunde nutzen und endlich mal wieder Zeit als Paar verbringen. Doch es kommt anders als geplant.Gelingt es Laura und Julian in allerletzter Sekunde, die Gefahr abzuwenden, oder ist das der Höhepunkt von Zoes Rachefeldzug? Der Kiez ist erschüttert. Zoes Gegner können die Ereignisse nicht fassen und nur schwer verkraften.Laura lässt das Thema Männer vorerst ruhen und konzentriert sich auf ihre Familie. Immerhin muss sie sich um Hennis Fall kümmern. Tim nimmt Lauras Korb traurig hin. Als er aber Moritz erzählt, dass Laura keine Beziehung will, wird jener hellhörig. Moritz vermutet daraufhin, dass Lauras Entscheidung mit Oliver zu tun haben könnte. Susi freut sich auf Sörens Rückkehr. Als dieser aber ihre Verabredung platzen lässt, ist sie verunsichert. Will er vielleicht mit ihr Schluss machen?Vicki gerät im Kampf um den Bauernhof zwischen die Fronten, als ihr bester Freund Fabian für Georg und Bruder Max für Basti Partei ergreift. Denn Basti will Georg aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung als geschäftsuntüchtig erklären lassen. Unterdessen kommt Bianca dank Isa und Alexandra Julians Intrige auf die Spur.Krätze glaubt, seine Notlüge unter Kontrolle zu haben  doch das Blatt wendet sich, als Piet von der angeblichen neuen Frau in seinem Leben erfährt. Unwissend über den wahren Grund der Geschichte, hakt Piet immer weiter nach und will mehr über die vermeintliche Affäre wissen. Krätze fühlt sich zunehmend in die Enge getrieben und reagiert schließlich ungehalten. Erst im Nachhinein wird ihm klar, dass er mit seinem Verhalten mehr zerstört, als er schützen wollte. Um seine Freundschaft zu Raffi nicht endgültig zu gefährden, steht Krätze vor einer schweren Entscheidung: Ehrlichkeit oder weiteres Verstricken in eine Lüge.