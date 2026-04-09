«Tyler Perrys Divorced Sistas»: Paramount+ zeigt zweite Staffelhälfte ab April

US-Fernsehen

Die Dramedy kehrt am 15. April mit neuen Episoden zurück und steuert auf ein emotionales Staffelfinale zu.

Am Mittwoch, den 15. April, setzt Paramount+ die erste Staffel vonfort. Zum Auftakt werden zwei neue Episoden veröffentlicht, anschließend folgt ein wöchentlicher Release-Rhythmus. Die insgesamt acht neuen Folgen bilden den Abschluss der ersten Staffel, deren Finale für den 27. Mai angesetzt ist. Hinter dem Format steht Tyler Perry, der die Serie nicht nur entwickelt und geschrieben, sondern auch inszeniert hat. In den Hauptrollen sind unter anderem LeToya Luckett, Khadeen Indréa, Porscha Coleman, Briana Price und Jennifer Sears zu sehen.Die Serie begleitet fünf Frauen  Rasheda, Geneva, Naomi, Tiffany und Bridgette  durch die Höhen und Tiefen ihres Beziehungslebens. Zwischen Scheidung, Dating und neuen Lebensentwürfen geraten die Figuren nicht nur mit ihren Partnern, sondern auch innerhalb ihres Freundeskreises zunehmend aneinander. Gerade diese Dynamik macht den Kern der Serie aus: Freundschaft wird zur Belastungsprobe, Loyalitäten werden infrage gestellt und emotionale Grenzen verschieben sich.In der zweiten Staffelhälfte spitzen sich die Konflikte deutlich zu. Lang schwelende Spannungen brechen offen aus, Beziehungen zerbrechen oder werden neu definiert. Die Figuren müssen sich mit den Konsequenzen früherer Entscheidungen auseinandersetzen und erkennen, dass persönliche Entwicklung oft schmerzhaft ist. Besonders im Fokus stehen dabei Fragen nach Selbstwert, Vertrauen und der Fähigkeit, sich selbst neu zu orientieren.