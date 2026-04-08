«Chopped Castaways»: Food Network schickt Spitzenköche auf eine einsame Insel

Das bewährte Kochduell wird radikal umgebaut: Mit «Chopped Castaways» erweitert Food Network seine Erfolgsmarke «Chopped» um eine Survival-Komponente. Die neue Show startet am 12. Mai um 21 Uhr US-Zeit und ist anschließend auch beim Streamingdienst HBO Max abrufbar. Moderator bleibt Ted Allen, doch die Spielregeln ändern sich grundlegend: Zwölf Spitzenköche werden auf einer abgelegenen Insel ausgesetzt und müssen sich ihre Zutaten nicht nur verdienen, sondern teilweise selbst beschaffen. Klassische Küchen gibt es nicht gekocht wird über offenem Feuer, improvisiert und unter extremen Bedingungen.
Zum Auftakt treten die Kandidaten in Teams gegeneinander an, später wird das Format zum Einzelwettkampf. In jeder Folge müssen die Teilnehmer zunächst physische Challenges bestehen vom Speerfischen über Bogenschießen bis hin zum Tauchen , um sich die berühmten Mystery Baskets zu sichern. Erst danach beginnt der eigentliche Kochwettbewerb, der weiterhin über mehrere Runden entscheidet, wer bleibt und wer gehackt wird.
Für die Bewertung sorgen prominente Juroren wie Maneet Chauhan, Marcus Samuelsson und Gabe Bertaccini. Neben Kreativität und Geschmack rücken dabei auch Strategie und Anpassungsfähigkeit in den Fokus denn wer auf der Insel scheitert, verliert nicht nur den Wettbewerb, sondern auch die Kontrolle über seine Zutaten. Mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar setzt «Chopped Castaways» die Messlatte hoch und kombiniert zwei Erfolgsgenres: Kochshow und Survival-Reality.
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