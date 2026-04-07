Primetime-Check

Ostermontag, 6. April 2026

Mario Thunert von 07. April 2026, 09:31 Uhr

Welcher Sender tat sich bei den Jüngeren als erster «Tatort»-Verfolger hervor? ProSieben-Helden, Quiz-Jauch, oder VOX-Löwen?

Ostergeschenk für zwei «Tatort»-Legenden: Zum Abschied von Batic und Leitmayr kam für ihre letzte Ermittlungsgeschichte "Unvergänglich" nochmal der Doppelsieg zusammen. Denn die Produktion holte führende 6,86 Millionen und wirklich schöne 27,8 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in weit überdurchschnittlicher Anzahl vertreten, blieben allerdings unter der Millionen-Marke  20,8 Prozent bei 0,89 Millionen waren zugegen. Alles in allem eine standesgemäße, aber nicht überragende Verabschiedung.



Auf einen guten Rang zwei bei allen ist die Krimi-Wiederholung «Nord Nord Mord: Sievers und der Traum vom Fliegen» im Zweiten ins Ziel gekommen. Dies tat sie ob 3,56 Millionen, welche zu für den Sender soliden 14,4 Prozent führten - respektabel für eine alte Folge. In der jüngeren Gruppe gelangte man hingegen bloß auf 0,17 Millionen, die sehr schmale 4,0 Prozent in dieser Kategorie brachten. Am drittbesten hinter den Öffis lief es noch für «Wer wird Millionär? Das große Oster-Special». Damit wies der Sender heitere 15,1 Prozent durch 2,88 Millionen auf, die klar über dem Senderschnitt der Kölner lagen. Bezüglich der 14-49-Jährigen waren 0,49 Millionen zu guten 14,3 Prozent dabei, die Rang drei ausmachten.



Auf Position zwei bei den 14-49-Jährigen stand indes «Guardians of the Galaxy Vol. 3» gezeigt wurde. Die Story brachte die Resonanzen auf klasse 17,1 Prozent und 0,65 Millionen. Am Gesamtmarkt 1,64 Millionen zu ordentlichen 7,7 Prozent sahen zu. Bei «Die Höhle der Löwen» auf einstellige 9,5 Prozent durch 0,37 Millionen in der Zielgruppe - nicht die stärkste Phase, aber dennoch zufriedenmachende Zahlen. Übergeordnet waren durchwachsene 0,97 Millionen (4,5 Prozent) zugegen. I



Im Hause «Promis unter Palmen» arg überschaubar aus, der Anteil belief sich auf enttäuschende 4,2 Prozent durch 0,17 Millionen in der Zielgruppe. Insgesamt waren lediglich 0,75 Millionen und graue 3,3 Prozent zugegen. Noch mehr abgefallen sind «Hui Buh, das Schlossgespenst» trist ab. Jene mobilisierte nur 3,4 Zielgruppen-Prozent zu 0,14 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,44 Millionen zu ganz niedrigen 1,9 Prozent waren dabei. Noch dahinter kam RTLZWEI ins Ziel mit «Die Geissens». Mit Folge eins wahrlich beschämende 1,6 Zielgruppen-Prozent (0,07 Millionen) standen auf dem Tableau, anschließend wenigstens leicht gestiegene 2,4 Prozent wegen 0,10 Millionen, die natürlich dennoch krisenhaft waren. Gesamt maximal 0,28 Millionen und sehr schlechte 1,2 Prozent verfolgten die Luxus-Geschichten. Ostergeschenk für zwei-Legenden: Zum Abschied von Batic und Leitmayr kam für ihre letzte Ermittlungsgeschichte "Unvergänglich" nochmal der Doppelsieg zusammen. Denn die Produktion holte führende 6,86 Millionen und wirklich schöne 27,8 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in weit überdurchschnittlicher Anzahl vertreten, blieben allerdings unter der Millionen-Marke  20,8 Prozent bei 0,89 Millionen waren zugegen. Alles in allem eine standesgemäße, aber nicht überragende Verabschiedung.Auf einen guten Rang zwei bei allen ist die Krimi-Wiederholungim Zweiten ins Ziel gekommen. Dies tat sie ob 3,56 Millionen, welche zu für den Sender soliden 14,4 Prozent führten - respektabel für eine alte Folge. In der jüngeren Gruppe gelangte man hingegen bloß auf 0,17 Millionen, die sehr schmale 4,0 Prozent in dieser Kategorie brachten. Am drittbesten hinter den Öffis lief es noch für RTL mit. Damit wies der Sender heitere 15,1 Prozent durch 2,88 Millionen auf, die klar über dem Senderschnitt der Kölner lagen. Bezüglich der 14-49-Jährigen waren 0,49 Millionen zu guten 14,3 Prozent dabei, die Rang drei ausmachten.Auf Position zwei bei den 14-49-Jährigen stand indes ProSieben mit einer Blockbuster-Premiere, wo der Filmgezeigt wurde. Die Story brachte die Resonanzen auf klasse 17,1 Prozent und 0,65 Millionen. Am Gesamtmarkt 1,64 Millionen zu ordentlichen 7,7 Prozent sahen zu. Bei VOX gelangte eine weitere Folgeauf einstellige 9,5 Prozent durch 0,37 Millionen in der Zielgruppe - nicht die stärkste Phase, aber dennoch zufriedenmachende Zahlen. Übergeordnet waren durchwachsene 0,97 Millionen (4,5 Prozent) zugegen. IIm Hause Sat.1 fiel der Zuspruch fürs Staffelfinalearg überschaubar aus, der Anteil belief sich auf enttäuschende 4,2 Prozent durch 0,17 Millionen in der Zielgruppe. Insgesamt waren lediglich 0,75 Millionen und graue 3,3 Prozent zugegen. Noch mehr abgefallen sind RTLZWEI und Kabel. Die orange Eins schnitt mit der Animations-Wiederholungtrist ab. Jene mobilisierte nur 3,4 Zielgruppen-Prozent zu 0,14 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,44 Millionen zu ganz niedrigen 1,9 Prozent waren dabei. Noch dahinter kam RTLZWEI ins Ziel mit. Mit Folge eins wahrlich beschämende 1,6 Zielgruppen-Prozent (0,07 Millionen) standen auf dem Tableau, anschließend wenigstens leicht gestiegene 2,4 Prozent wegen 0,10 Millionen, die natürlich dennoch krisenhaft waren. Gesamt maximal 0,28 Millionen und sehr schlechte 1,2 Prozent verfolgten die Luxus-Geschichten.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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