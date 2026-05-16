RTL beschäftigte sich am gestrigen Freitag um 20:15 Uhr wie gewohtn mit «Let's Dance». Die Zuschauerzahlen passten mit 2,62 Millionen, in der Zielgruppe landete Köln bei 0,55 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile ergaben 16,4 Prozent in der Zielgruppe und 14,3 Prozent insgesamt. Unterdessen gab es bei ProSieben «ran Handball» mit dem Länderspiel «Dänemark - Deutschland» zu sehen. Die erste Halbzeit lieferte 0,77 Millionen und 0,21 Millionen Umworbene an, das brachte ab 19:30 Uhr 4,4 und 8,4 Prozent. Ab 20:30 Uhr startete die zweite Hälfte vor 0,79 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,27 Millionen Werberelevanten. Damit sanken die Quoten auf 3,7 und 8,0 Prozent.
Die Sender Sat.1 ging unterdessen mit «Schmitzefrei» in den Abend und sicherte sich so 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 2,8 Prozent. In der Zielgruppe reichte es mit dem Comedy-Programm für nur 0,16 Millionen Zuschauer und daher für eher magere 4,6 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins gab es eine weitere Ausgabe der «SPIEGEL TV - Reportage». Hier konnten nur 0,24 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen gemessen werden, davon 0,11 Millionen aus der entsprechenden Zielgruppe. Die Marktanteile liegen daher bei schwachen 1,2 Prozent am Gesamt-TV-Markt und 3,1 Prozent am Markt der Zielgruppe.
Bei RTLZWEI und VOX gab es einen Spielfilm und «Die Auswanderer». Bei ersterem gab es «Catch Me If You Can» und VOX setzte auf «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer». Der RTLZWEI-Streifen sicherte sich gute 0,67 Millionen Zuschauer insgesamt, «Die Auswanderer» landeten bei vergleichbaren 0,64 Millionen. Aus Sicht der Quote hatte VOX mit 3,1 Prozent das Nachsehen, Kabel eins kam auf 3,4 Prozent. In der Zielgruppe wurde der Unterschied deutlicher. Grünwald blockierte schöne 8,6 Prozent des Marktes mit 0,30 Millionen, VOX schaffte lediglich 5,8 Prozent mit 0,20 Millionen.
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