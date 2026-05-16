Primetime-Check

Freitag, 15. Mai 2026

Felix Maier von 16. Mai 2026, 09:31 Uhr

«Der Alte» an der Spitze? Wie schlägt sich «ran Handball»? Und was passiert bei «Let's Dance»?

Das Erste beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit der TV-Serie «Praxis mit Meerblick - Aus heiterem Himmel>>. Bei der neuen Episode waren 3,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren mit an Bord, davon konnten 0,36 Millionen der jüngeren Zuschauergruppe zugewiesen werden. Dadurch ergaben sich Marktanteile von 10,5 Prozent am Markt der Jüngeren und 17,7 Prozent insgesamt. Das ZDF konterte das ARD-Programm mit < » , ebenfalls mit einem neuen Fall. Die ZDF-Primetime lockte deutlich stärkere 4,45 Millionen Zuschauer an, jünger waren davon 0,31 Millionen. Somit landete das Zweite bei 21,1 Prozent des TV-Marktes und belegte 7,3 Prozent am Markt der Jüngeren.



RTL beschäftigte sich am gestrigen Freitag um 20:15 Uhr wie gewohtn mit «Let's Dance». Die Zuschauerzahlen passten mit 2,62 Millionen, in der Zielgruppe landete Köln bei 0,55 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile ergaben 16,4 Prozent in der Zielgruppe und 14,3 Prozent insgesamt. Unterdessen gab es bei «ran Handball» mit dem Länderspiel «Dänemark - Deutschland» zu sehen. Die erste Halbzeit lieferte 0,77 Millionen und 0,21 Millionen Umworbene an, das brachte ab 19:30 Uhr 4,4 und 8,4 Prozent. Ab 20:30 Uhr startete die zweite Hälfte vor 0,79 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,27 Millionen Werberelevanten. Damit sanken die Quoten auf 3,7 und 8,0 Prozent.



Die Sender «Schmitzefrei» in den Abend und sicherte sich so 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 2,8 Prozent. In der Zielgruppe reichte es mit dem Comedy-Programm für nur 0,16 Millionen Zuschauer und daher für eher magere 4,6 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins gab es eine weitere Ausgabe der «SPIEGEL TV - Reportage». Hier konnten nur 0,24 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen gemessen werden, davon 0,11 Millionen aus der entsprechenden Zielgruppe. Die Marktanteile liegen daher bei schwachen 1,2 Prozent am Gesamt-TV-Markt und 3,1 Prozent am Markt der Zielgruppe.



Bei «Catch Me If You Can» und VOX setzte auf «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer». Der RTLZWEI-Streifen sicherte sich gute 0,67 Millionen Zuschauer insgesamt, «Die Auswanderer» landeten bei vergleichbaren 0,64 Millionen. Aus Sicht der Quote hatte VOX mit 3,1 Prozent das Nachsehen, Kabel eins kam auf 3,4 Prozent. In der Zielgruppe wurde der Unterschied deutlicher. Grünwald blockierte schöne 8,6 Prozent des Marktes mit 0,30 Millionen, VOX schaffte lediglich 5,8 Prozent mit 0,20 Millionen. Das Erste beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit der TV-Serie, ebenfalls mit einem neuen Fall. Die ZDF-Primetime lockte deutlich stärkere 4,45 Millionen Zuschauer an, jünger waren davon 0,31 Millionen. Somit landete das Zweite bei 21,1 Prozent des TV-Marktes und belegte 7,3 Prozent am Markt der Jüngeren.RTL beschäftigte sich am gestrigen Freitag um 20:15 Uhr wie gewohtn mit. Die Zuschauerzahlen passten mit 2,62 Millionen, in der Zielgruppe landete Köln bei 0,55 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile ergaben 16,4 Prozent in der Zielgruppe und 14,3 Prozent insgesamt. Unterdessen gab es bei ProSieben mit dem Länderspielzu sehen. Die erste Halbzeit lieferte 0,77 Millionen und 0,21 Millionen Umworbene an, das brachte ab 19:30 Uhr 4,4 und 8,4 Prozent. Ab 20:30 Uhr startete die zweite Hälfte vor 0,79 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,27 Millionen Werberelevanten. Damit sanken die Quoten auf 3,7 und 8,0 Prozent.Die Sender Sat.1 ging unterdessen mitin den Abend und sicherte sich so 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 2,8 Prozent. In der Zielgruppe reichte es mit dem Comedy-Programm für nur 0,16 Millionen Zuschauer und daher für eher magere 4,6 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins gab es eine weitere Ausgabe der. Hier konnten nur 0,24 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen gemessen werden, davon 0,11 Millionen aus der entsprechenden Zielgruppe. Die Marktanteile liegen daher bei schwachen 1,2 Prozent am Gesamt-TV-Markt und 3,1 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei RTLZWEI und VOX gab es einen Spielfilm und «Die Auswanderer». Bei ersterem gab esund VOX setzte auf. Der RTLZWEI-Streifen sicherte sich gute 0,67 Millionen Zuschauer insgesamt, «Die Auswanderer» landeten bei vergleichbaren 0,64 Millionen. Aus Sicht der Quote hatte VOX mit 3,1 Prozent das Nachsehen, Kabel eins kam auf 3,4 Prozent. In der Zielgruppe wurde der Unterschied deutlicher. Grünwald blockierte schöne 8,6 Prozent des Marktes mit 0,30 Millionen, VOX schaffte lediglich 5,8 Prozent mit 0,20 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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