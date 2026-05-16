«Terra X» reist in die Dschungelwelten Asiens

Mit Wilder Dschungel setzt das ZDF am Sonntag, den 21. Juni 2026, um 19.30 Uhr die Naturdokumentationsreihe «Terra X» zum Thema Asien fort. Der Film von Patrick Evans entstand als Koproduktion zwischen «Terra X» und der BBC und widmet sich den tropischen Waldregionen des asiatischen Kontinents. Dabei stehen Tierarten im Mittelpunkt, die sich an die extremen Bedingungen und die starke Konkurrenz in den Dschungelgebieten angepasst haben.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Tiger, der wie kaum ein anderes Tier für die Dschungel Asiens steht. Die Dokumentation zeigt, wie stark die Bestände der Großkatzen in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen sind. Lebensraumverlust und Wilderei hätten den Bestand laut Film um rund 96 Prozent reduziert. Heute liegen die wichtigsten Rückzugsgebiete vor allem auf dem indischen Subkontinent. In Nepal und Indien hätten sich die Populationen dank strenger Schutzmaßnahmen langsam stabilisiert. Weltweit leben demnach inzwischen wieder etwa 4500 Tiger in freier Wildbahn.
Auch Orang-Utans spielen eine zentrale Rolle der Folge. Die Doku begleitet eine Orang-Utan-Mutter und ihr Jungtier und schildert die außergewöhnlich enge Bindung zwischen beiden. Über viele Jahre lernen die jungen Tiere, wie sie Nahrung finden und sich im Wald zurechtfinden. Gleichzeitig thematisiert der Film die Bedrohung ihres Lebensraums. Ähnlich schwierig ist die Situation für asiatische Elefanten auf Borneo. Weil ihre natürlichen Lebensräume schwinden, ziehen die Tiere zunehmend auf Ölpalmenplantagen, wo sie mit Menschen in Konflikt geraten. Die Dokumentation zeigt aber auch Ansätze für ein friedlicheres Zusammenleben zwischen Plantagenbesitzern und den Elefanten.
Für die Reihe nutzten die Teams moderne Technik wie hochauflösende Drohnen und automatische Kamerafallen. Dadurch konnten laut ZDF Verhaltensweisen dokumentiert werden, die bislang kaum gefilmt wurden. Die Episode ist bereits seit November 2025 im Streaming abrufbar und bleibt dort bis 2037 verfügbar.
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