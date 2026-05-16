Netflix zeigt neuen Trailer zu «Little House on the Prairie»

Netflix hat einen weiteren Teaser zur neuen Serienadaption von «Little House on the Prairie» veröffentlicht. Die erste Staffel der Produktion erscheint am 9. Juli weltweit beim Streaminganbieter, alle Episoden werden direkt zum Start bereitgestellt. Die Serie basiert auf den berühmten Büchern von Laura Ingalls Wilder und erzählt erneut die Geschichte einer Familie im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts.
Die neue Version versteht sich laut Netflix nicht nur als Familiendrama, sondern auch als Überlebensgeschichte und Ursprungserzählung des amerikanischen Westens. Showrunnerin ist Rebecca Sonnenshine, die zuvor unter anderem an «The Boys» beteiligt war. Zur Hauptbesetzung zählen Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey und Skywalker Hughes. Produziert wird die Serie von CBS Studios gemeinsam mit Anonymous Content.
Bereits die klassische Fernsehserie «Unsere kleine Farm» gehörte jahrzehntelang zu den bekanntesten Familienformaten weltweit. Netflix setzt nun auf eine modernisierte Neuinterpretation der Vorlage und verspricht einen stärkeren Fokus auf die Herausforderungen des Frontier-Lebens. Passend dazu trägt der neue Teaser den Slogan: Independence isn't just a way of life, it's a place to come together.
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