Sphere Abacus sichert sich neue Serien

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Der britische Vertrieb baut seine Zusammenarbeit mit Night Train Media weiter aus.

Sphere Abacus hat sich die internationalen Vertriebsrechte an drei neuen Produktionen von Night Train Media gesichert. Dazu zählen die Serien «The Hairdresser Mysteries» und «The Trio» sowie die Dokumentation «Ian Fleming and the Curse of James Bond».Die BBC-Serieumfasst sechs einstündige Episoden und setzt auf eine Mischung aus Krimi und Wohlfühlunterhaltung. In der Hauptrolle ist Sally Phillips zu sehen, bekannt aus «Veep» und «Bridget Joness Diary». Die Geschichte spielt in einem nordenglischen Dorf, in dem Friseurin Lily Petal unfreiwillig zur Hobbydetektivin wird. Die Produktion stammt von Mill Bay Media. Ebenfalls sechs Folgen umfasst, eine neue Dramaserie von SF Studios für SkyShowtime. Die Adaption des Romans von Johanna Hedman erzählt von Liebe, Leidenschaft und den Folgen vergangener Entscheidungen. Vor der Kamera stehen unter anderem Felix Sandman und August Wittgenstein.Miterweitert Sphere Abacus zudem sein Dokumentarportfolio. Die 91-minütige Produktion beschäftigt sich mit dem Leben des «James Bond»-Erfinders Ian Fleming und beleuchtet die Verbindung zwischen dessen eigener Biografie und den berühmten Romanen. Zu Wort kommen unter anderem Ralph Fiennes, William Boyd und Helena Bonham Carter.Herbert L. Kloiber, CEO von Night Train Media, kommentiert: Nach den jüngsten Umstrukturierungen bei Night Train Media freuen wir uns sehr, erneut mit Sphere Abacus zusammenzuarbeiten, um sowohl unsere neuen als auch unsere bestehenden Serien auf den internationalen Markt zu bringen. Ihre beeindruckende Erfolgsbilanz und ihre globale Reichweite machen sie zum perfekten Vertriebspartner. Jonathan Ford, Geschäftsführer von Sphere Abacus, fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Night Train Media fortzusetzen. Ihr Engagement und ihre kreative Vision für hochwertige Produktionen verkörpern genau die Art von Programmen, für die wir stehen.