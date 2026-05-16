WM-Marathon im ZDF: Mainz setzt auf XXL-Sportabend mit Deutschland-Spiel bis tief in die Nacht

Das ZDF verwandelt den Samstag, den 20. Juni 2026, nahezu komplett in einen Fußballtag. Im Mittelpunkt steht die FIFA World Cup, für die der Sender mehr als acht Stunden Live-Programm am Stück vorbereitet hat. Zwischen Vorberichten, zwei Primetime-Spielen, Analysen, Dokumentationen und einer weiteren Nachtübertragung reicht das Programm bis weit nach 03.00 Uhr morgens hinein. Parallel dazu werden über digitale Plattformen weitere Sportarten angeboten, womit das ZDF seine große Sportstrategie erneut sichtbar macht.
Bereits um 18.05 Uhr startet «sportstudio live» aus Berlin. Durch den langen WM-Abend führen Jochen Breyer, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Quartett analysiert die laufende Vorrunde und stimmt die Zuschauer auf die beiden großen Abendspiele ein. Um 19.00 Uhr beginnt die Übertragung der Begegnung Niederlande gegen Schweden aus Houston. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann. In der Halbzeitpause setzt das ZDF auf seinen klassischen Nachrichtenblock mit «heute» und Wetter. Moderatorin ist Barbara Hahlweg.
Nach einer weiteren Analyse-Strecke aus Berlin folgt ab 22.00 Uhr das wohl wichtigste Spiel des Tages aus deutscher Sicht. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Toronto auf die Elfenbeinküste. Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt. Auch hier integriert das ZDF seine Nachrichtenmarke prominent ins WM-Programm: In der Halbzeitpause läuft gegen 22.45 Uhr das «heute journal» mit Dunja Hayali.
Direkt nach dem deutschen Spiel endet der Fußballabend allerdings keineswegs. Um Mitternacht übernimmt erneut das Berliner «sportstudio»-Team und liefert Highlights, Interviews und Analysen. Gerade die Kombination aus Expertenrunde und langer Live-Strecke erinnert dabei an frühere große Fußballturniere, bei denen das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganze Abende dem Sport widmete. Mit Kramer und Mertesacker setzt das ZDF weiterhin auf zwei Weltmeister von 2014, die inzwischen feste Bestandteile der Turnierberichterstattung geworden sind. Friederike Kromp ergänzt die Runde mit taktischen Einschätzungen und Nachwuchs-Expertise.
Nach einem kurzen «heute Xpress» um 00.50 Uhr setzt das ZDF zusätzlich auf Nostalgie. Ab 00.55 Uhr läuft die Dokumentation «Mission Sommermärchen Deutschlands Weg zur WM 2006». Der Film von Simone Schillinger und Florian Nöthe beschäftigt sich mit der Heim-WM vor zwanzig Jahren und beleuchtet die besondere Stimmung rund um das Turnier. Dass das ZDF diese Dokumentation mitten in die aktuelle WM-Nacht platziert, dürfte kein Zufall sein: Die Verbindung zwischen dem Sommermärchen 2006 und der heutigen Nationalmannschaft bleibt ein emotionaler Bezugspunkt vieler Fußballfans.
Doch selbst danach ist noch nicht Schluss. Um 01.45 Uhr folgt mit Ecuador gegen Curaçao eine weitere Live-Partie aus Kansas. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Schneider, die Moderation übernimmt Alexander Ruda. Erst gegen 04.00 Uhr endet der Fußballblock endgültig, ehe mit «Alibi.com 2» noch eine Spielfilm-Wiederholung folgt. Damit gehört der 20. Juni zu den größten Sporttagen des Jahres im ZDF-Programm.
Zusätzlich erweitert der Sender sein Angebot im Digitalen. Über sportstudio.de werden weitere Wettbewerbe im Livestream gezeigt. Dazu zählt die Volleyball Nations League der Frauen mit dem Spiel Türkei gegen Deutschland aus Ankara, kommentiert von Dirk Berscheidt. Außerdem zeigt das ZDF den SailGP aus Halifax mit Kommentatorin Anna Markfort.
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