Channel 4 verlängert «Secret Genius»

England

Die Quiz- und Wissensshow mit Alan Carr und Susie Dent erhält eine größere zweite Staffel.

Der Sender Channel 4 hat eine zweite Staffel von «Secret Genius» bestellt. Die neue Runde der Unterhaltungssendung wird auf insgesamt sieben Episoden ausgeweitet. Auch die Moderatoren Alan Carr und Susie Dent kehren zurück. Produziert wird «Secret Genius» erneut von Mothership in Zusammenarbeit mit WPP Media Motion Entertainment. Executive Producer sind Kelly Webb-Lamb und Jon Cahn für Mothership sowie Melanie Darlaston für Motion Entertainment. Einen konkreten Sendetermin für die zweite Staffel nannte Channel 4 noch nicht.Die erste Staffel erreichte laut Sender zum Auftakt rund 2,1 Millionen Zuschauer. In der Sendung stellen sich Kandidaten aus unterschiedlichen Lebensbereichen diversen Intelligenz- und Logikspielen, die sich an Tests der Hochbegabtenvereinigung Mensa International orientieren. Ziel ist es, verborgene Talente und außergewöhnliche Denkfähigkeiten sichtbar zu machen.Für die neuen Folgen kündigt Channel 4 zusätzliche Mitmach-Elemente für das Publikum an. Zuschauer sollen die Denkaufgaben künftig noch stärker von zuhause aus mitspielen können. Alan Carr erklärte, er freue sich besonders darauf, erneut Menschen zu treffen, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten selbst noch gar nicht erkannt hätten. Auch Susie Dent betonte, dass die erste Staffel für manche Teilnehmer eine lebensverändernde Erfahrung gewesen sei.