Fürs «Sommerhaus»: «K11»-Star Naseband kommt zu RTL

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In Bocholt wird der langjährige Sat.1-Ermittler auf diverse Dating- und «DSDS»-Sternchen treffen.

RTL hat verraten, wer dieses Jahr insziehen wird. Acht mehr oder weniger bekannte Paare werden wieder dabei sein. Das Teilnehmer-Feld changiert dabei zwischen erwartbaren Trashsternchen aus dem RTL+-Dating-Bereich und überraschenden Verpflichtungen von Sat.1-Gesichtern. Im Kampf um 50.000 Euro und den Titel "DAS Promipaar 2026" soll sich zeigen, welche der Paare zusammenhalten und welche sich vor laufenden Kameras in die Haare kriegen.Das sind die Teilnehmenden Paare im Detail: Teil der Show werden sein Schlagersängerin Vanessa Neigert mit ihrem Partner Giovanni Weisheit sowie Anita Latifi mit ihrem Freund Fabrice Neda. Sowohl bei Neigert, Weisheit als auch Latifi handelt es sich um «DSDS»-Kandidaten. Während er an der diesjährigen Staffel teilnahm, hatte Neigert bereits 2009 vorgesungen und stieß damit bis auf Platz 6 vor. Wohl die größte Überraschung ist aber wohl das Engagement vom langjährigen Sat.1-Ermittler Michael Naseband («K11», Titelbild), der letztes Jahr bei «Promi Big Brother» erstmals ins Reality-Business einstieg. Er bringt seine neue Partnerin Shelly mit ins Haus.Darüber hinaus wird mitwirken Nico Legat mit seiner neuen Freundin Laura Parrinello. Auch mit dabei: Realitystar Hati Suárez («Germany Shore», «Kampf der Realitystars») und der ehemalige «Köln 50667»-Darsteller Alexander Molz. Weitergehend das «Are You The One?»-Duo Anna Lisson und Tano Milingi , als auch Ex-«Bachelorette»-Kandidat Ferdinand "Ferry" Pall und seine Partnerin Kathy Hartlieb. Zu guter Letzt mit von der Partie sind Reality-TV-Star Michelle Daniaux und Sandro Ritzini. Sie nahm bereits an «Temptation Island» und «Ex on the Beach» teil, bevor sie mit ihrem Exfreund Gigi Birofio «Prominent getrennt» durchlief. Ritzini war indes bei «Temptation Island» und «AYTO» zu sehen.