«Fleisch»: Neues Drama in der Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag, am 8. Juni 2026 um 00.05 Uhr, setzt das ZDF mit Das kleine Fernsehspiel «Fleisch» auf einen gesellschaftlich brisanten Stoff. Der Film von Eike Weinreich und Alexej Hermann ist bereits seit Anfang Juni in der Mediathek verfügbar und greift ein Thema auf, das immer wieder Schlagzeilen macht: die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie.
Im Mittelpunkt steht Adrian, ein Mann aus Rumänien, der aus wirtschaftlicher Not heraus nach Deutschland kommt. Getrieben von der Verantwortung für seine Familie folgt er dem Versprechen eines vermeintlich gut bezahlten Jobs. Doch die Realität, die ihn erwartet, ist geprägt von Ausbeutung und Perspektivlosigkeit. Der Film zeichnet seinen Weg durch ein System nach, das auf billige Arbeitskräfte angewiesen ist und diese zugleich systematisch benachteiligt.
In Deutschland angekommen, findet Adrian Arbeit in einem Schlachtbetrieb und wird dort mit harten Bedingungen konfrontiert: überfüllte Unterkünfte, gefährliche Tätigkeiten und undurchsichtige Lohnabrechnungen. Immer wieder werden ihm Kosten abgezogen, die kaum nachvollziehbar sind. Die Dokumentation dieser Zustände erfolgt dabei mit großer Nähe und Direktheit, ohne ins Didaktische zu kippen.
Halt findet Adrian zunächst bei seinem Kollegen Aurel, der ihm im fremden Umfeld Orientierung gibt. Auch eine Beziehung zur Pflegekraft Paolina wird zu einem emotionalen Ankerpunkt. Doch diese persönlichen Verbindungen können die strukturellen Probleme nicht lösen. Der Alltag bleibt geprägt von Druck, Unsicherheit und der ständigen Angst, den Job zu verlieren.
Eine besondere erzählerische Ebene erhält «Fleisch» durch seine Entstehung: Der Film wurde in Zusammenarbeit mit realen Fleischarbeitern entwickelt. Sie bringen eigene Erfahrungen ein, beeinflussen den Verlauf der Geschichte und sorgen dafür, dass die Darstellung möglichst authentisch bleibt. Diese hybride Form zwischen Spielfilm und dokumentarischem Ansatz verleiht dem Projekt eine zusätzliche Glaubwürdigkeit und Intensität.
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