Netflix veröffentlicht Trailer zur fünften Staffel von «Sweet Magnolias»

Den offiziellen Trailer zur fünften Staffel von «Sweet Magnolias» hat Netflix veröffentlicht. In den neuen Episoden stehen große Veränderungen für Maddie und ihre Freundinnen bevor, während Hochzeitsglocken läuten und neue berufliche Herausforderungen auf die Bewohner von Serenity warten.
Die kommende Staffel erzählt von persönlichen Umbrüchen, neuen Lebenszielen und Beziehungen, die sich weiterentwickeln. Nicht nur Maddie kämpft mit den Anforderungen eines neuen Jobs, auch zahlreiche andere Figuren versuchen, Beruf, Familie und persönliche Wünsche miteinander zu vereinen. Dabei verlässt die Serie erstmals verstärkt den vertrauten Schauplatz Serenity und führt Teile der Handlung unter anderem nach New York. Trotz aller Veränderungen sollen Freundschaft, Humor und gemeinsame Margarita-Abende weiterhin den Kern der Serie bilden.
«Sweet Magnolias» basiert auf den Romanen von Sherryl Woods und gehört seit Jahren zu den erfolgreichen Feelgood-Formaten von Netflix. Ein konkreter Starttermin wurde im aktuellen Material allerdings noch nicht genannt.
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